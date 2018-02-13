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Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга
Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга Муниципальный ЖЭК-арт: откуда он взялся и зачем нужен?
Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга

Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга
Муниципальный ЖЭК-арт: откуда он взялся и зачем нужен?

На Манежную площадь вернули памятник Жукову (обновлено)

Тот самый — с непропорциональным маршалом и неестественным конем

На Манежную площадь вернули памятник Жукову (обновлено)
Тот самый — с непропорциональным маршалом и неестественным конем

Пушкинский музей объявил выставочную программу на 2020 год

В Москву приедет мастер видеоинсталляций Билл Виола

Пушкинский музей объявил выставочную программу на 2020 год
В Москву приедет мастер видеоинсталляций Билл Виола

Какой будет станция «Лианозово» салатовой ветки с пугающими детскими фигурами

Нам жутко, а вам?

Какой будет станция «Лианозово» салатовой ветки с пугающими детскими фигурами
Нам жутко, а вам?

Вандал повредил скульптуру Мадонны с младенцем на станции «Римская» (обновлено)

Работники метро уже смогли частично восстановить композицию

Вандал повредил скульптуру Мадонны с младенцем на станции «Римская» (обновлено)
Работники метро уже смогли частично восстановить композицию

В Sneakerhead презентуют новые Air Max 90 в расцветке Viotech и вдохновленную ими скульптуру

Тогда же гости смогут поучаствовать в баттле дизайнеров граффити

В Sneakerhead презентуют новые Air Max 90 в расцветке Viotech и вдохновленную ими скульптуру
Тогда же гости смогут поучаствовать в баттле дизайнеров граффити

В ММОМА пройдет выставка каталонского скульптора Жауме Пленсы

Автор покажет 20 важнейших произведений из своей последней выставки

В ММОМА пройдет выставка каталонского скульптора Жауме Пленсы
Автор покажет 20 важнейших произведений из своей последней выставки

Панно «Икар» перенесут со станции «Авиамоторная» в верхний зал

Стену, на которой разместят скульптуру, облицуют черным гранитом

Панно «Икар» перенесут со станции «Авиамоторная» в верхний зал
Стену, на которой разместят скульптуру, облицуют черным гранитом

Каким будет арт-объект высотой с пятиэтажный дом на ЗИЛе

Скульптуру планируют установить на бульваре Братьев Весниных в этом году

Каким будет арт-объект высотой с пятиэтажный дом на ЗИЛе
Скульптуру планируют установить на бульваре Братьев Весниных в этом году

Граффити «Я буду петь свою музыку» против отмены концертов

В Петербурге художники установили скульптуру микрофона в наручниках

Граффити «Я буду петь свою музыку» против отмены концертов
В Петербурге художники установили скульптуру микрофона в наручниках

В ММОМА пройдет первая в России ретроспектива скульптора Жака Липшица

Выставка продлится до марта 2019 года

В ММОМА пройдет первая в России ретроспектива скульптора Жака Липшица
Выставка продлится до марта 2019 года

В «Афимолле» представят балетный перформанс о девяти кругах ада

В качестве музыкального сопровождения проекта выбраны композиции из последнего альбома Orbital

В «Афимолле» представят балетный перформанс о девяти кругах ада
В качестве музыкального сопровождения проекта выбраны композиции из последнего альбома Orbital

Скульптуры главного фонтана ВДНХ демонтируют для реставрации

Обновленный фонтан «Дружба народов» планируют открыть в конце апреля

Скульптуры главного фонтана ВДНХ демонтируют для реставрации
Обновленный фонтан «Дружба народов» планируют открыть в конце апреля

У павильона «Казахстан» на ВДНХ воссоздали исторические скульптуры

Монументы высотой 3,5 метра разместили у подножия главного фасада

У павильона «Казахстан» на ВДНХ воссоздали исторические скульптуры
Монументы высотой 3,5 метра разместили у подножия главного фасада

В Москве откроется выставка графики, керамики и скульптур Дали и Пикассо

Экспозиция пройдет в культурно-выставочном центре «Гранатный двор»

В Москве откроется выставка графики, керамики и скульптур Дали и Пикассо
Экспозиция пройдет в культурно-выставочном центре «Гранатный двор»

3D-копия «Девушки с веслом» с росписью Покраса Лампаса

На распечатку скульптуры ушло около четырех недель

3D-копия «Девушки с веслом» с росписью Покраса Лампаса
На распечатку скульптуры ушло около четырех недель

Памятник Марине Цветаевой в Строгине

Бронзовую скульптуру выполнил Зураб Церетели

Памятник Марине Цветаевой в Строгине
Бронзовую скульптуру выполнил Зураб Церетели

Средний палец напротив Кремля

Уличный художник Hioshi выразил протест против результатов выборов президента

Средний палец напротив Кремля
Уличный художник Hioshi выразил протест против результатов выборов президента

Крушение российского Ан-26, алкогольная Coca-Cola и клип «Ленинграда» про супергероиню
Крушение российского Ан-26, алкогольная Coca-Cola и клип «Ленинграда» про супергероиню Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Крушение российского Ан-26, алкогольная Coca-Cola и клип «Ленинграда» про супергероиню

Крушение российского Ан-26, алкогольная Coca-Cola и клип «Ленинграда» про супергероиню
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Реплики исторических панно украсят бассейн «Лужники»

Сейчас закончен монолитный каркас здания, его планируют достроить в 2018 году

Реплики исторических панно украсят бассейн «Лужники»
Сейчас закончен монолитный каркас здания, его планируют достроить в 2018 году

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