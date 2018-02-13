Бегемоты-полицейские и криповые чебурашки во дворах Петербурга
Муниципальный ЖЭК-арт: откуда он взялся и зачем нужен?
На Манежную площадь вернули памятник Жукову (обновлено)
Тот самый — с непропорциональным маршалом и неестественным конем
На Манежную площадь вернули памятник Жукову (обновлено) Тот самый — с непропорциональным маршалом и неестественным конем
Пушкинский музей объявил выставочную программу на 2020 год
В Москву приедет мастер видеоинсталляций Билл Виола
Пушкинский музей объявил выставочную программу на 2020 год В Москву приедет мастер видеоинсталляций Билл Виола
Какой будет станция «Лианозово» салатовой ветки с пугающими детскими фигурами
Нам жутко, а вам?
Какой будет станция «Лианозово» салатовой ветки с пугающими детскими фигурами Нам жутко, а вам?
Вандал повредил скульптуру Мадонны с младенцем на станции «Римская» (обновлено)
Работники метро уже смогли частично восстановить композицию
Вандал повредил скульптуру Мадонны с младенцем на станции «Римская» (обновлено) Работники метро уже смогли частично восстановить композицию
В Sneakerhead презентуют новые Air Max 90 в расцветке Viotech и вдохновленную ими скульптуру
Тогда же гости смогут поучаствовать в баттле дизайнеров граффити
В Sneakerhead презентуют новые Air Max 90 в расцветке Viotech и вдохновленную ими скульптуру Тогда же гости смогут поучаствовать в баттле дизайнеров граффити
В ММОМА пройдет выставка каталонского скульптора Жауме Пленсы
Автор покажет 20 важнейших произведений из своей последней выставки
В ММОМА пройдет выставка каталонского скульптора Жауме Пленсы Автор покажет 20 важнейших произведений из своей последней выставки
Панно «Икар» перенесут со станции «Авиамоторная» в верхний зал
Стену, на которой разместят скульптуру, облицуют черным гранитом
Панно «Икар» перенесут со станции «Авиамоторная» в верхний зал Стену, на которой разместят скульптуру, облицуют черным гранитом
Каким будет арт-объект высотой с пятиэтажный дом на ЗИЛе
Скульптуру планируют установить на бульваре Братьев Весниных в этом году
Каким будет арт-объект высотой с пятиэтажный дом на ЗИЛе
Скульптуру планируют установить на бульваре Братьев Весниных в этом году
Граффити «Я буду петь свою музыку» против отмены концертов
В Петербурге художники установили скульптуру микрофона в наручниках
Граффити «Я буду петь свою музыку» против отмены концертов В Петербурге художники установили скульптуру микрофона в наручниках
В ММОМА пройдет первая в России ретроспектива скульптора Жака Липшица
Выставка продлится до марта 2019 года
В ММОМА пройдет первая в России ретроспектива скульптора Жака Липшица Выставка продлится до марта 2019 года
В «Афимолле» представят балетный перформанс о девяти кругах ада
В качестве музыкального сопровождения проекта выбраны композиции из последнего альбома Orbital
В «Афимолле» представят балетный перформанс о девяти кругах ада В качестве музыкального сопровождения проекта выбраны композиции из последнего альбома Orbital
Скульптуры главного фонтана ВДНХ демонтируют для реставрации
Обновленный фонтан «Дружба народов» планируют открыть в конце апреля
Скульптуры главного фонтана ВДНХ демонтируют для реставрации Обновленный фонтан «Дружба народов» планируют открыть в конце апреля
У павильона «Казахстан» на ВДНХ воссоздали исторические скульптуры
Монументы высотой 3,5 метра разместили у подножия главного фасада
У павильона «Казахстан» на ВДНХ воссоздали исторические скульптуры Монументы высотой 3,5 метра разместили у подножия главного фасада
В Москве откроется выставка графики, керамики и скульптур Дали и Пикассо
Экспозиция пройдет в культурно-выставочном центре «Гранатный двор»
В Москве откроется выставка графики, керамики и скульптур Дали и Пикассо Экспозиция пройдет в культурно-выставочном центре «Гранатный двор»
3D-копия «Девушки с веслом» с росписью Покраса Лампаса
На распечатку скульптуры ушло около четырех недель
3D-копия «Девушки с веслом» с росписью Покраса Лампаса На распечатку скульптуры ушло около четырех недель
Памятник Марине Цветаевой в Строгине Бронзовую скульптуру выполнил Зураб Церетели
Средний палец напротив Кремля
Уличный художник Hioshi выразил протест против результатов выборов президента