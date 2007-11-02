Ауф, локдаун и фудпорн: Топ новых слов десятилетия, которые искали в «Яндексе»
От ретвитнуть до бумера
Ауф, локдаун и фудпорн: Топ новых слов десятилетия, которые искали в «Яндексе» От ретвитнуть до бумера
Институт русского языка назвал главные слова 2019 года. Ими стали «пожар» и «протест»
Словарь Collins назвал выражением 2019 года «климатическую забастовку»
Институт русского языка назвал главные слова 2019 года. Ими стали «пожар» и «протест» Словарь Collins назвал выражением 2019 года «климатическую забастовку»
«Яндекс» научился понимать современную лексику
Сервис также может составить словарную статью про новые слова
«Яндекс» научился понимать современную лексику Сервис также может составить словарную статью про новые слова
Что тут скажешь: Какие русские слова учат иностранцы в первую очередь The Village узнал у иностранцев, которые недавно приехали в Россию, какие русские слова им пришлось сразу выучить и почему.
Что тут скажешь: Какие русские слова учат иностранцы в первую очередь The Village узнал у иностранцев, которые недавно приехали в Россию, какие русские слова им пришлось сразу выучить и почему.
Московско-питерский разговорник Две наших столицы неуклонно стремятся друг к другу, и ни питерский снобизм, ни московское сытое высокомерие не помешают нам в недалеком будущем слиться в объятьях.