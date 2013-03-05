Владислав Солодкий («Лайф.Среда»): Что даёт инвестору провал стартапа Краудинвестинговая площадка SmartMarket.net не смогла стать успешной и теперь прерывает работу. Глава фонда, вложившегося в проект, написал, какие выводы он сделал из этой истории.