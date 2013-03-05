вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Владислав Солодкий («Лайф.Среда»): Что даёт инвестору провал стартапа
Менеджмент
Владислав Солодкий («Лайф.Среда»): Что даёт инвестору провал стартапаКраудинвестинговая площадка SmartMarket.net не смогла стать успешной и теперь прерывает работу. Глава фонда, вложившегося в проект, написал, какие выводы он сделал из этой истории.
2
Владислав Солодкий («Лайф.Среда»): Что даёт инвестору провал стартапа
Менеджмент

Владислав Солодкий («Лайф.Среда»): Что даёт инвестору провал стартапа Краудинвестинговая площадка SmartMarket.net не смогла стать успешной и теперь прерывает работу. Глава фонда, вложившегося в проект, написал, какие выводы он сделал из этой истории.

Новости

В России запустят краудинвестинговую платформу SmartMarket

Инвестором сможет стать каждый, кто готов вложить более $1 000

0
Новости

В России запустят краудинвестинговую платформу SmartMarket Инвестором сможет стать каждый, кто готов вложить более $1 000