В России утвердили регламент выдачи справки о смене пола Она будет действовать в течение года
Минздрав подготовил форму справки о смене пола Документ вступит в силу с нового года
В России начали выдавать СНИЛС без упоминаний о смене пола
Эта строчка на обратной стороне документа вызывала возмущение со стороны Общественной палаты
В России начали выдавать СНИЛС без упоминаний о смене пола Эта строчка на обратной стороне документа вызывала возмущение со стороны Общественной палаты
Из СНИЛС исчезло упоминание о смене пола Выдача СНИЛС нового образца начнется в октябре
Убрать со страхового свидетельства упоминание о смене пола
С такой просьбой к Минтруда обратился глава пенсионного фонда
Убрать со страхового свидетельства упоминание о смене пола С такой просьбой к Минтруда обратился глава пенсионного фонда
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