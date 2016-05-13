17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

В России утвердили регламент выдачи справки о смене пола

Она будет действовать в течение года

В России утвердили регламент выдачи справки о смене пола
Она будет действовать в течение года

Минздрав подготовил форму справки о смене пола

Документ вступит в силу с нового года

Минздрав подготовил форму справки о смене пола
Документ вступит в силу с нового года

В России начали выдавать СНИЛС без упоминаний о смене пола

Эта строчка на обратной стороне документа вызывала возмущение со стороны Общественной палаты

В России начали выдавать СНИЛС без упоминаний о смене пола
Эта строчка на обратной стороне документа вызывала возмущение со стороны Общественной палаты

Из СНИЛС исчезло упоминание о смене пола

Выдача СНИЛС нового образца начнется в октябре

Из СНИЛС исчезло упоминание о смене пола
Выдача СНИЛС нового образца начнется в октябре

Убрать со страхового свидетельства упоминание о смене пола

С такой просьбой к Минтруда обратился глава пенсионного фонда

Убрать со страхового свидетельства упоминание о смене пола
С такой просьбой к Минтруда обратился глава пенсионного фонда

Как я сменил пол в Москве
Как я сменил пол в Москве Трансгендер рассказал The Village, как пройти через операцию по коррекции пола, поменять документы и добиться понимания общества
Как я сменил пол в Москве

Как я сменил пол в Москве
Трансгендер рассказал The Village, как пройти через операцию по коррекции пола, поменять документы и добиться понимания общества