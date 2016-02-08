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Вон из профессии: Пятеро москвичей — о кардинальной смене сферы деятельности
Люди в городе

Вон из профессии: Пятеро москвичей — о кардинальной смене сферы деятельности The Village поговорил с людьми, которые отказались от привычной работы и начали всё с нуля

Люди в городе

Вон из профессии: Пятеро москвичей — о кардинальной смене сферы деятельности The Village поговорил с людьми, которые отказались от привычной работы и начали всё с нуля