Павел Дуров — о ЗОЖ и отказе от таблеток
Основатель «ВКонтакте» в свой день рождения поделился секретами успеха
Павел Дуров — о ЗОЖ и отказе от таблеток Основатель «ВКонтакте» в свой день рождения поделился секретами успеха
Книга недели: «Канада» Ричарда Форда Каждую неделю в поле внимания The Village попадает одна важная книга. На этот раз — первое русское издание великого романиста Ричарда Форда.
Книга недели: «Канада» Ричарда Форда Каждую неделю в поле внимания The Village попадает одна важная книга. На этот раз — первое русское издание великого романиста Ричарда Форда.
Книга недели: Дик Свааб «Мы — это наш мозг. От матки до Альцгеймера» Этим материалом The Village начинает еженедельную серию о новых важных книгах на прилавках наших книжных магазинов.