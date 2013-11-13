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Павел Дуров — о ЗОЖ и отказе от таблеток

Основатель «ВКонтакте» в свой день рождения поделился секретами успеха

Павел Дуров — о ЗОЖ и отказе от таблеток
Основатель «ВКонтакте» в свой день рождения поделился секретами успеха

Книга недели: «Канада» Ричарда Форда
Книга недели: «Канада» Ричарда Форда Каждую неделю в поле внимания The Village попадает одна важная книга. На этот раз — первое русское издание великого романиста Ричарда Форда.
Книга недели: «Канада» Ричарда Форда

Книга недели: «Канада» Ричарда Форда
Каждую неделю в поле внимания The Village попадает одна важная книга. На этот раз — первое русское издание великого романиста Ричарда Форда.

Книга недели: Дик Свааб «Мы — это наш мозг. От матки до Альцгеймера»
Книга недели: Дик Свааб «Мы — это наш мозг. От матки до Альцгеймера» Этим материалом The Village начинает еженедельную серию о новых важных книгах на прилавках наших книжных магазинов.
Книга недели: Дик Свааб «Мы — это наш мозг. От матки до Альцгеймера»

Книга недели: Дик Свааб «Мы — это наш мозг. От матки до Альцгеймера»
Этим материалом The Village начинает еженедельную серию о новых важных книгах на прилавках наших книжных магазинов.