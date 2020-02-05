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На Патриарших снесут малоэтажные здания ради жилого комплекса

Новые дома будут до 9 этажей в высоту

На Патриарших снесут малоэтажные здания ради жилого комплекса
Новые дома будут до 9 этажей в высоту