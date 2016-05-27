В России отменили бумажные СНИЛС Старые карты СНИЛС все еще действительны
Самые запрашиваемые в «Яндексе» незнакомые слова
В 2016 году россияне стали спрашивать, что такое сквирт и оксюморон
Самые запрашиваемые в «Яндексе» незнакомые слова В 2016 году россияне стали спрашивать, что такое сквирт и оксюморон
В России начали выдавать СНИЛС без упоминаний о смене пола
Эта строчка на обратной стороне документа вызывала возмущение со стороны Общественной палаты
В России начали выдавать СНИЛС без упоминаний о смене пола Эта строчка на обратной стороне документа вызывала возмущение со стороны Общественной палаты
ЦБ просит отменить требование СНИЛС при оформлении кредитов
Пойти на такой шаг регулятор вынужден из-за позиции Пенсионного фонда
ЦБ просит отменить требование СНИЛС при оформлении кредитов Пойти на такой шаг регулятор вынужден из-за позиции Пенсионного фонда
Из СНИЛС исчезло упоминание о смене пола Выдача СНИЛС нового образца начнется в октябре
В России испытают моментальную выдачу СНИЛС
Жители некоторых регионов страны смогут получить документ сразу после обращения в ПФР или МФЦ
В России испытают моментальную выдачу СНИЛС Жители некоторых регионов страны смогут получить документ сразу после обращения в ПФР или МФЦ
Банки начнут требовать СНИЛС при оформлении кредитов
Без этих данных банкиры не смогут получить справку о заявителе из бюро кредитных историй