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Новости

Какими будут набережные Балчуга после благоустройства

Они будут одновременно под старину и современными

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Новости

Какими будут набережные Балчуга после благоустройства Они будут одновременно под старину и современными

Новости

Напротив Кремля откроется первый в России отель под управлением Mandarin Oriental

Гостиницу с 65 номерами построят на Софийской набережной к 2021 году

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Новости

Напротив Кремля откроется первый в России отель под управлением Mandarin Oriental Гостиницу с 65 номерами построят на Софийской набережной к 2021 году

Новости

Москомархитектура согласовала проект застройки Софийской набережной

Напротив Кремля появится многофункциональный комплекс с жильем, офисами и гостиницей

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Новости

Москомархитектура согласовала проект застройки Софийской набережной Напротив Кремля появится многофункциональный комплекс с жильем, офисами и гостиницей

Общественные пространства

К 2019 году в Москве отремонтируют Софийскую набережную

Собственник дорабатывает проект ее реконструкции

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Общественные пространства

К 2019 году в Москве отремонтируют Софийскую набережную Собственник дорабатывает проект ее реконструкции

Общественные пространства

На Софийской набережной нашли клад со старинными свинцовыми пломбами

На пломбах времен войны 1812 года изображен герб Российской империи

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Общественные пространства

На Софийской набережной нашли клад со старинными свинцовыми пломбами На пломбах времен войны 1812 года изображен герб Российской империи

Плитка против доски: Удобно ли в Москве кататься на электроскейте
Спецпроекты
Плитка против доски: Удобно ли в Москве кататься на электроскейтеСпортсменка и актёр театра протестировали электрический скейтборд в пяти городских локациях
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Плитка против доски: Удобно ли в Москве кататься на электроскейте
Спецпроекты

Плитка против доски: Удобно ли в Москве кататься на электроскейте Спортсменка и актёр театра протестировали электрический скейтборд в пяти городских локациях

Архитектура

На Софийской набережной нашли подпольный рынок XIV века

Во время работ нашли монеты русских князей и Золотой Орды

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Архитектура

На Софийской набережной нашли подпольный рынок XIV века Во время работ нашли монеты русских князей и Золотой Орды

Город

Власти утвердили план застройки Софийской набережной

На участке набережной построят пешеходную улицу и жилой комплекс

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Город

Власти утвердили план застройки Софийской набережной На участке набережной построят пешеходную улицу и жилой комплекс

Архитектура

На Софийской набережной появятся амфитеатр и площадь искусств

Проект застройки реализует архитектурное бюро Сергея Скуратова

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Архитектура

На Софийской набережной появятся амфитеатр и площадь искусств Проект застройки реализует архитектурное бюро Сергея Скуратова

Ситуация

Движение на Софийской набережной ограничили до конца марта

Ограничение коснётся только одной полосы движения

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Ситуация

Движение на Софийской набережной ограничили до конца марта Ограничение коснётся только одной полосы движения

Город

В Москве объявили конкурс на концепцию застройки Софийской набережной

Реставрация исторических зданий на Софийской набережной может начаться уже в 2015 году

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Город

В Москве объявили конкурс на концепцию застройки Софийской набережной Реставрация исторических зданий на Софийской набережной может начаться уже в 2015 году

Архитектура

Москвичи проголосуют за реставрацию памятников архитектуры

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Александр Кибовский в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что москвичи смогут выбрать объекты, которым нужна реставрация.

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Архитектура

Москвичи проголосуют за реставрацию памятников архитектуры Руководитель департамента культурного наследия Москвы Александр Кибовский в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что москвичи смогут выбрать объекты, которым нужна реставрация.