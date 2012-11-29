Какими будут набережные Балчуга после благоустройства
Они будут одновременно под старину и современными
Какими будут набережные Балчуга после благоустройства Они будут одновременно под старину и современными
Напротив Кремля откроется первый в России отель под управлением Mandarin Oriental
Гостиницу с 65 номерами построят на Софийской набережной к 2021 году
Напротив Кремля откроется первый в России отель под управлением Mandarin Oriental Гостиницу с 65 номерами построят на Софийской набережной к 2021 году
Москомархитектура согласовала проект застройки Софийской набережной
Напротив Кремля появится многофункциональный комплекс с жильем, офисами и гостиницей
Москомархитектура согласовала проект застройки Софийской набережной Напротив Кремля появится многофункциональный комплекс с жильем, офисами и гостиницей
К 2019 году в Москве отремонтируют Софийскую набережную
Собственник дорабатывает проект ее реконструкции
К 2019 году в Москве отремонтируют Софийскую набережную Собственник дорабатывает проект ее реконструкции
На Софийской набережной нашли клад со старинными свинцовыми пломбами
На пломбах времен войны 1812 года изображен герб Российской империи
На Софийской набережной нашли клад со старинными свинцовыми пломбами На пломбах времен войны 1812 года изображен герб Российской империи
Плитка против доски: Удобно ли в Москве кататься на электроскейте Спортсменка и актёр театра протестировали электрический скейтборд в пяти городских локациях
На Софийской набережной нашли подпольный рынок XIV века
Во время работ нашли монеты русских князей и Золотой Орды
На Софийской набережной нашли подпольный рынок XIV века Во время работ нашли монеты русских князей и Золотой Орды
Власти утвердили план застройки Софийской набережной
На участке набережной построят пешеходную улицу и жилой комплекс
Власти утвердили план застройки Софийской набережной На участке набережной построят пешеходную улицу и жилой комплекс
На Софийской набережной появятся амфитеатр и площадь искусств
Проект застройки реализует архитектурное бюро Сергея Скуратова
На Софийской набережной появятся амфитеатр и площадь искусств Проект застройки реализует архитектурное бюро Сергея Скуратова
Движение на Софийской набережной ограничили до конца марта
Ограничение коснётся только одной полосы движения
Движение на Софийской набережной ограничили до конца марта Ограничение коснётся только одной полосы движения
В Москве объявили конкурс на концепцию застройки Софийской набережной
Реставрация исторических зданий на Софийской набережной может начаться уже в 2015 году
В Москве объявили конкурс на концепцию застройки Софийской набережной Реставрация исторических зданий на Софийской набережной может начаться уже в 2015 году
Москвичи проголосуют за реставрацию памятников архитектуры
Руководитель департамента культурного наследия Москвы Александр Кибовский в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что москвичи смогут выбрать объекты, которым нужна реставрация.