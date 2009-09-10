Составные части: Twins-сэндвич из «Солянки» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — twins-сэндвич из ресторана и бара «Солянка».
Составные части: Twins-сэндвич из «Солянки» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — twins-сэндвич из ресторана и бара «Солянка».
Новое меню «Солянки» На этой неделе обновилась карта меню «Солянки» — по паназиатской, преимущественно, линии. Теперь в ресторане можно заказать индийского цыпленка тандури с рублеными овощами и кислым карри или, вариативно, теплый салат на заданную тему, фиш-кейк (за слово "фиш" в блюде отвечают лосось, судак и кальмары), салат с копченым лососем, картофелем, свеклой и ложечкой красной икры, а также...
Новое меню «Солянки» На этой неделе обновилась карта меню «Солянки» — по паназиатской, преимущественно, линии. Теперь в ресторане можно заказать индийского цыпленка тандури с рублеными овощами и кислым карри или, вариативно, теплый салат на заданную тему, фиш-кейк (за слово "фиш" в блюде отвечают лосось, судак и кальмары), салат с копченым лососем, картофелем, свеклой и ложечкой красной икры, а также...
Solyanka Autumn Statement Назрел вопрос: что такое осень? Для нас, людей из "Солянки" - это, прежде всего, выход из каникулярно-расслабленного режима, для вас, должно быть, тоже. Для обеих сторон настало время зарабатывать и тратить на месте, в Москве - сюжеты отпускного периода остались в фотофайлах, таджик Джимми заколотил палубы "Ласточки" до теплых времен, ягоды черешни окончательно ушли из московских...