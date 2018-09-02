Спать хотя бы семь часов каждую ночь Чтобы укрепить иммунитет и просто хорошо выглядеть
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Как войти в режим после новогодних праздников?
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ВОЗ рекомендовала увеличить физическую активность детей
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В метро запустили систему «Антисон» для контроля состояния машинистов
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Большинство россиян засыпают вовремя и просыпаются рано
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Спать в обеденный перерыв, чтобы обходиться без кофе Также не стоит спать меньше пяти часов
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Меньше времени на сон у родителей следующие шесть лет
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Какая продолжительность сна наиболее благоприятно влияет на здоровье
Ученые провели метаанализ исследований, посвященных связи между продолжительностью сна и риском появления сердечно-сосудистых заболеваний