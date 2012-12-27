Интервью
Шарлот — о претензиях к лейблу и фите с Моргенштерном И о том, почему не стоит записывать сторис под кайфом
Интервью
Шарлот — о претензиях к лейблу и фите с Моргенштерном И о том, почему не стоит записывать сторис под кайфом
Новости
«ВКонтакте» подписала мировое соглашение с Sony Music
Сумма претензий оценивалась в 15,6 миллиона рублей
Новости
«ВКонтакте» подписала мировое соглашение с Sony Music Сумма претензий оценивалась в 15,6 миллиона рублей
Новости
Мейджоры вложили в Shazam по $3 млн
Музыкальный сервис поддержали Warner Music, Sony Music Entertainment и Universal Music
Новости
Мейджоры вложили в Shazam по $3 млн Музыкальный сервис поддержали Warner Music, Sony Music Entertainment и Universal Music
Новости
Музыкальные мэйджоры подали в суд на «ВКонтакте» Они хотят отсудить у компании $1,4 млн
Новости
Соцсеть «ВКонтакте» начала переговоры с крупнейшими музыкальными лейблами
Совместно с Sony Music, Warner Music и Universal Music соцсеть ищет варианты, которые устроили бы и музыкальных издателей, и пользователей
Новости
Соцсеть «ВКонтакте» начала переговоры с крупнейшими музыкальными лейблами Совместно с Sony Music, Warner Music и Universal Music соцсеть ищет варианты, которые устроили бы и музыкальных издателей, и пользователей
Новости
«ВКонтакте» удаляет нелегальные аудиозаписи
Инициатором изъятия контента выступили крупнейшие рекорд-лейблы мира
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