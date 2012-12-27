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Шарлот — о претензиях к лейблу и фите с Моргенштерном
Интервью

Шарлот — о претензиях к лейблу и фите с Моргенштерном И о том, почему не стоит записывать сторис под кайфом

Интервью

Шарлот — о претензиях к лейблу и фите с Моргенштерном И о том, почему не стоит записывать сторис под кайфом

Новости

«ВКонтакте» подписала мировое соглашение с Sony Music

Сумма претензий оценивалась в 15,6 миллиона рублей

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Новости

«ВКонтакте» подписала мировое соглашение с Sony Music Сумма претензий оценивалась в 15,6 миллиона рублей

Новости

Мейджоры вложили в Shazam по $3 млн

Музыкальный сервис поддержали Warner Music, Sony Music Entertainment и Universal Music

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Новости

Мейджоры вложили в Shazam по $3 млн Музыкальный сервис поддержали Warner Music, Sony Music Entertainment и Universal Music

Новости

Музыкальные мэйджоры подали в суд на «ВКонтакте»

Они хотят отсудить у компании $1,4 млн

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Новости

Музыкальные мэйджоры подали в суд на «ВКонтакте» Они хотят отсудить у компании $1,4 млн

Новости

Соцсеть «ВКонтакте» начала переговоры с крупнейшими музыкальными лейблами

Совместно с Sony Music, Warner Music и Universal Music соцсеть ищет варианты, которые устроили бы и музыкальных издателей, и пользователей

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Новости

Соцсеть «ВКонтакте» начала переговоры с крупнейшими музыкальными лейблами Совместно с Sony Music, Warner Music и Universal Music соцсеть ищет варианты, которые устроили бы и музыкальных издателей, и пользователей

Новости

«ВКонтакте» удаляет нелегальные аудиозаписи

Инициатором изъятия контента выступили крупнейшие рекорд-лейблы мира

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Новости

«ВКонтакте» удаляет нелегальные аудиозаписи Инициатором изъятия контента выступили крупнейшие рекорд-лейблы мира

Новости

Sony Music подаст в суд на «ВКонтакте» от имени певца Сергея Лазарева

Певца не удовлетворило удаление его песен из соцсети

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Новости

Sony Music подаст в суд на «ВКонтакте» от имени певца Сергея Лазарева Певца не удовлетворило удаление его песен из соцсети