Delivery Club запустил социальную рекламу о профессии курьера
Разработкой кампании занималась команда Look At Media и The Village
Delivery Club запустил социальную рекламу о профессии курьера Разработкой кампании занималась команда Look At Media и The Village
Футболки Aizel в поддержку проекта «Я женщина. Я могу»
Цель проекта — поддержать женщин, которые попали в сложную жизненную ситуацию
Футболки Aizel в поддержку проекта «Я женщина. Я могу» Цель проекта — поддержать женщин, которые попали в сложную жизненную ситуацию
В Еврейском музее пройдет фестиваль социальных и VR-проектов
Гости смогут на себе почувствовать, как живут в городе люди с ограничениями зрения
В Еврейском музее пройдет фестиваль социальных и VR-проектов Гости смогут на себе почувствовать, как живут в городе люди с ограничениями зрения
«Проверка зрения»: Социальная реклама «Ночлежки» в Москве
Плакаты, стилизованные под офтальмологические таблицы, можно увидеть на Ленинградском вокзале
«Проверка зрения»: Социальная реклама «Ночлежки» в Москве Плакаты, стилизованные под офтальмологические таблицы, можно увидеть на Ленинградском вокзале
Перед киносеансами начнут показывать ролики о пожарной безопасности
Об этом заявили сети кинотеатров «Каро», «Синема парк» и «Формула кино»
Перед киносеансами начнут показывать ролики о пожарной безопасности Об этом заявили сети кинотеатров «Каро», «Синема парк» и «Формула кино»
На наземном общественном транспорте будут размещать больше социальной рекламы
Для этого выделят дополнительно 300 единиц машин
На наземном общественном транспорте будут размещать больше социальной рекламы Для этого выделят дополнительно 300 единиц машин
В метро проведут «Ночь социальной рекламы»
Мероприятие пройдет на станции «Славянский бульвар» в ночь с 22 на 23 октября
В метро проведут «Ночь социальной рекламы» Мероприятие пройдет на станции «Славянский бульвар» в ночь с 22 на 23 октября
Сколько детей усыновили москвичи в 2014 году
Московские власти рассказали, сколько детей усыновили в городе за последние полгода
Сколько детей усыновили москвичи в 2014 году Московские власти рассказали, сколько детей усыновили в городе за последние полгода
На Мясницкой появились граффити для автомобилистов
Авторы социальной рекламы — граффити-команда Москвы The Rus Crew
На Мясницкой появились граффити для автомобилистов Авторы социальной рекламы — граффити-команда Москвы The Rus Crew
В Москве появятся плакаты о равенстве участников дорожного движения
Социальная кампания начнётся в начале мая и продлится до конца лета
В Москве появятся плакаты о равенстве участников дорожного движения Социальная кампания начнётся в начале мая и продлится до конца лета
Probok.net выпустят рекламные щиты для водителей-баранов
На московских магистралях появятся рекламные щиты, высмеивающие нарушителей правил дорожного движения.
Probok.net выпустят рекламные щиты для водителей-баранов На московских магистралях появятся рекламные щиты, высмеивающие нарушителей правил дорожного движения.
Ролики о правилах парковки будут крутить в кинотеатрах
Департамент транспорта Москвы снял два социальных ролика, которые будут показывать в кинотеатрах, крупных торговых центрах, а также продвигать в интернете.