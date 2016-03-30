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Новости

Штрафовать водителей BlaBlaCar и аналогичных сервисов за наличный расчет

Также от водителей потребуют российские права и стаж не менее трех лет

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Новости

Штрафовать водителей BlaBlaCar и аналогичных сервисов за наличный расчет Также от водителей потребуют российские права и стаж не менее трех лет

Новости

В «Яндекс.Такси» появилась функция совместных поездок

Пока «Комбо» доступно только в Домодедове

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Новости

В «Яндекс.Такси» появилась функция совместных поездок Пока «Комбо» доступно только в Домодедове

Транспорт

В России запустится израильский навигационный сервис Moovit

Он позволяет планировать поездки на общественном транспорте с учётом расписаний, ситуации на дороге и данных от пользователей

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Транспорт

В России запустится израильский навигационный сервис Moovit Он позволяет планировать поездки на общественном транспорте с учётом расписаний, ситуации на дороге и данных от пользователей

Новости

Сервис совместных поездок UberPool запустится в России в 2016 году

С его помощью пассажиры смогут экономить на поездках, совмещая свои маршруты

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Новости

Сервис совместных поездок UberPool запустится в России в 2016 году С его помощью пассажиры смогут экономить на поездках, совмещая свои маршруты

Новости

BlaBlaCar введёт комиссию за поездки в России

Сейчас пользователи системы расплачиваются друг с другом без каких-либо дополнительных сборов

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Новости

BlaBlaCar введёт комиссию за поездки в России Сейчас пользователи системы расплачиваются друг с другом без каких-либо дополнительных сборов