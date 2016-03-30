Новости
Штрафовать водителей BlaBlaCar и аналогичных сервисов за наличный расчет
Также от водителей потребуют российские права и стаж не менее трех лет
Новости
Штрафовать водителей BlaBlaCar и аналогичных сервисов за наличный расчет Также от водителей потребуют российские права и стаж не менее трех лет
Новости
В «Яндекс.Такси» появилась функция совместных поездок
Пока «Комбо» доступно только в Домодедове
Новости
В «Яндекс.Такси» появилась функция совместных поездок Пока «Комбо» доступно только в Домодедове
Транспорт
В России запустится израильский навигационный сервис Moovit
Он позволяет планировать поездки на общественном транспорте с учётом расписаний, ситуации на дороге и данных от пользователей
Транспорт
В России запустится израильский навигационный сервис Moovit Он позволяет планировать поездки на общественном транспорте с учётом расписаний, ситуации на дороге и данных от пользователей
Новости
Сервис совместных поездок UberPool запустится в России в 2016 году
С его помощью пассажиры смогут экономить на поездках, совмещая свои маршруты
Новости
Сервис совместных поездок UberPool запустится в России в 2016 году С его помощью пассажиры смогут экономить на поездках, совмещая свои маршруты
Новости
BlaBlaCar введёт комиссию за поездки в России
Сейчас пользователи системы расплачиваются друг с другом без каких-либо дополнительных сборов
Новости