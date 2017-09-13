16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

В российских вузах ввели спецкурсы о блокчейне

Занятия пройдут в МГУ, ВШЭ, МИСиС, МФТИ и СПбГУ

В российских вузах ввели спецкурсы о блокчейне
Занятия пройдут в МГУ, ВШЭ, МИСиС, МФТИ и СПбГУ