Десять российских вузов вошли в топ-100 предметного рейтинга QS
Абсолютным лидером среди вузов России стал МГУ
Десять российских вузов вошли в топ-100 предметного рейтинга QS Абсолютным лидером среди вузов России стал МГУ
В мировой топ трудоустройства выпускников вошли 11 российских вузов
МГУ оказался среди 20 лучших университетов по успешности выпускников
В мировой топ трудоустройства выпускников вошли 11 российских вузов МГУ оказался среди 20 лучших университетов по успешности выпускников
В Шанхайский рейтинг лучших университетов вошли 17 вузов из России
Российские университеты укрепили свои позиции по сравнению с предыдущим годом
В Шанхайский рейтинг лучших университетов вошли 17 вузов из России Российские университеты укрепили свои позиции по сравнению с предыдущим годом
Российские вузы не попали в топ-100 мирового рейтинга университетов CWUR
МГУ расположился на 126-м месте
Российские вузы не попали в топ-100 мирового рейтинга университетов CWUR МГУ расположился на 126-м месте
Минобрнауки опубликует во «ВКонтакте» лекции для студентов
В проекте примут участие ведущие российские вузы
Минобрнауки опубликует во «ВКонтакте» лекции для студентов В проекте примут участие ведущие российские вузы
Россия впервые заняла три строчки в сотне лучших вузов мира Список составляла сама же страна
Магистерские программы ВШЭ и СПбГУ вошли в топ-100 бизнес-школ по версии QS
Лидерами рейтингов стали программы США, Великобритании, Франции, Испании и Австралии
Магистерские программы ВШЭ и СПбГУ вошли в топ-100 бизнес-школ по версии QS Лидерами рейтингов стали программы США, Великобритании, Франции, Испании и Австралии
МФТИ поднялся в топ-50 лучших мировых вузов по физическим наукам
Всего в списке Times Higher Education представлено 10 российских вузов
МФТИ поднялся в топ-50 лучших мировых вузов по физическим наукам Всего в списке Times Higher Education представлено 10 российских вузов
Четыре российских вуза вошли в предметный рейтинг университетов THE
В списке значатся университеты Санкт-Петербурга, Казани и Москвы
Четыре российских вуза вошли в предметный рейтинг университетов THE В списке значатся университеты Санкт-Петербурга, Казани и Москвы
Лучшие вузы России В стране впервые составили национальный рейтинг университетов
Самые популярные вузы по версии «Яндекса» В список вошли 264 учебных заведения
Патриарху Кириллу присвоили звание почетного доктора СПбГУ
Ученый совет университета решил присвоить патриарху это звание 28 ноября
Патриарху Кириллу присвоили звание почетного доктора СПбГУ Ученый совет университета решил присвоить патриарху это звание 28 ноября
Три российских вуза вошли в топ-500 лучших университетов мира
В рейтинг попали МГУ имени М. В. Ломоносова, СПбГУ и НГУ
Три российских вуза вошли в топ-500 лучших университетов мира В рейтинг попали МГУ имени М. В. Ломоносова, СПбГУ и НГУ
Российские вузы возглавили один из международных рейтингов QS
В целом на Россию пришлось больше половины топа лучших университетов развивающейся Европы и Центральной Азии
Российские вузы возглавили один из международных рейтингов QS В целом на Россию пришлось больше половины топа лучших университетов развивающейся Европы и Центральной Азии
Академия доброты: Где научиться социальному предпринимательству Онлайн-курсы и образовательные программы от Гарварда, Оксфорда, МГУ, ВШЭ и социальных предпринимателей с мировым именем
Адвокат Адвокат по гражданским делам рассказала The Village об адекватных мужьях и истеричных жёнах, о нормальных и сумасшедших клиентах и о специфике защиты зомби от полицейского произвола
МГУ и СПбГУ вошли в список самых престижных вузов мира
Московский университет занял самую высокую строчку за всё время своего участия в рейтинге, а Петербургский впервые вошёл в этот список
МГУ и СПбГУ вошли в список самых престижных вузов мира Московский университет занял самую высокую строчку за всё время своего участия в рейтинге, а Петербургский впервые вошёл в этот список
МГУ и СПбГУ вошли в рейтинг лучших вузов развивающихся стран
Два главных российских вуза включили в список лучших университетов стран с развивающимися экономиками.