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Новости

Открытое письмо против харассмента в СПбГУ и других вузах

Его составили выпускники СПбГУ

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Новости

Открытое письмо против харассмента в СПбГУ и других вузах Его составили выпускники СПбГУ

Новости

Десять российских вузов вошли в топ-100 предметного рейтинга QS

Абсолютным лидером среди вузов России стал МГУ

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Новости

Десять российских вузов вошли в топ-100 предметного рейтинга QS Абсолютным лидером среди вузов России стал МГУ

Новости

В мировой топ трудоустройства выпускников вошли 11 российских вузов

МГУ оказался среди 20 лучших университетов по успешности выпускников

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Новости

В мировой топ трудоустройства выпускников вошли 11 российских вузов МГУ оказался среди 20 лучших университетов по успешности выпускников

Новости

В Шанхайский рейтинг лучших университетов вошли 17 вузов из России

Российские университеты укрепили свои позиции по сравнению с предыдущим годом

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Новости

В Шанхайский рейтинг лучших университетов вошли 17 вузов из России Российские университеты укрепили свои позиции по сравнению с предыдущим годом

Новости

Российские вузы не попали в топ-100 мирового рейтинга университетов CWUR

МГУ расположился на 126-м месте

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Новости

Российские вузы не попали в топ-100 мирового рейтинга университетов CWUR МГУ расположился на 126-м месте

Новости

Минобрнауки опубликует во «ВКонтакте» лекции для студентов

В проекте примут участие ведущие российские вузы

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Новости

Минобрнауки опубликует во «ВКонтакте» лекции для студентов В проекте примут участие ведущие российские вузы

Новости

Россия впервые заняла три строчки в сотне лучших вузов мира

Список составляла сама же страна

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Новости

Россия впервые заняла три строчки в сотне лучших вузов мира Список составляла сама же страна

Новости

Магистерские программы ВШЭ и СПбГУ вошли в топ-100 бизнес-школ по версии QS

Лидерами рейтингов стали программы США, Великобритании, Франции, Испании и Австралии

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Новости

Магистерские программы ВШЭ и СПбГУ вошли в топ-100 бизнес-школ по версии QS Лидерами рейтингов стали программы США, Великобритании, Франции, Испании и Австралии

Новости

МФТИ поднялся в топ-50 лучших мировых вузов по физическим наукам

Всего в списке Times Higher Education представлено 10 российских вузов

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Новости

МФТИ поднялся в топ-50 лучших мировых вузов по физическим наукам Всего в списке Times Higher Education представлено 10 российских вузов

Новости

Четыре российских вуза вошли в предметный рейтинг университетов THE

В списке значатся университеты Санкт-Петербурга, Казани и Москвы

0
Новости

Четыре российских вуза вошли в предметный рейтинг университетов THE В списке значатся университеты Санкт-Петербурга, Казани и Москвы

Новости

Лучшие вузы России

В стране впервые составили национальный рейтинг университетов

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Новости

Лучшие вузы России В стране впервые составили национальный рейтинг университетов

Новости

Самые популярные вузы по версии «Яндекса»

В список вошли 264 учебных заведения

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Новости

Самые популярные вузы по версии «Яндекса» В список вошли 264 учебных заведения

Город

Патриарху Кириллу присвоили звание почетного доктора СПбГУ

Ученый совет университета решил присвоить патриарху это звание 28 ноября

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Город

Патриарху Кириллу присвоили звание почетного доктора СПбГУ Ученый совет университета решил присвоить патриарху это звание 28 ноября

Образование

Три российских вуза вошли в топ-500 лучших университетов мира

В рейтинг попали МГУ имени М. В. Ломоносова, СПбГУ и НГУ

2
Образование

Три российских вуза вошли в топ-500 лучших университетов мира В рейтинг попали МГУ имени М. В. Ломоносова, СПбГУ и НГУ

Образование

Российские вузы возглавили один из международных рейтингов QS

В целом на Россию пришлось больше половины топа лучших университетов развивающейся Европы и Центральной Азии

0
Образование

Российские вузы возглавили один из международных рейтингов QS В целом на Россию пришлось больше половины топа лучших университетов развивающейся Европы и Центральной Азии

Академия доброты: Где научиться социальному предпринимательству
Goodstarter
Академия доброты: Где научиться социальному предпринимательствуОнлайн-курсы и образовательные программы от Гарварда, Оксфорда, МГУ, ВШЭ и социальных предпринимателей с мировым именем
2
Академия доброты: Где научиться социальному предпринимательству
Goodstarter

Академия доброты: Где научиться социальному предпринимательству Онлайн-курсы и образовательные программы от Гарварда, Оксфорда, МГУ, ВШЭ и социальных предпринимателей с мировым именем

Адвокат
Как всё устроено
Адвокат Адвокат по гражданским делам рассказала The Village об адекватных мужьях и истеричных жёнах, о нормальных и сумасшедших клиентах и о специфике защиты зомби от полицейского произвола
25
Адвокат
Как всё устроено

Адвокат Адвокат по гражданским делам рассказала The Village об адекватных мужьях и истеричных жёнах, о нормальных и сумасшедших клиентах и о специфике защиты зомби от полицейского произвола

Ситуация

МГУ и СПбГУ вошли в список самых престижных вузов мира

Московский университет занял самую высокую строчку за всё время своего участия в рейтинге, а Петербургский впервые вошёл в этот список

0
Ситуация

МГУ и СПбГУ вошли в список самых престижных вузов мира Московский университет занял самую высокую строчку за всё время своего участия в рейтинге, а Петербургский впервые вошёл в этот список

Ситуация

МГУ и СПбГУ вошли в рейтинг лучших вузов развивающихся стран

Два главных российских вуза включили в список лучших университетов стран с развивающимися экономиками.

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Ситуация

МГУ и СПбГУ вошли в рейтинг лучших вузов развивающихся стран Два главных российских вуза включили в список лучших университетов стран с развивающимися экономиками.