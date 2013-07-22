«Аптека Бартминского»: Смогут ли книжный и кафе, прогоревшие по отдельности, выжить вместе Лишившись помещения из-за проблем с арендодателем, пермский магазин интеллектуальной литературы и семейное кафе сняли этаж старинного здания, чтобы превратить его в культурное пространство.