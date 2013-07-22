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Новости

Роботы Сбербанка, инвестиции в Spin и поддержка российского VR

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Роботы Сбербанка, инвестиции в Spin и поддержка российского VR Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

«Аптека Бартминского»: Смогут ли книжный и кафе, прогоревшие по отдельности, выжить вместе
Эксперимент
«Аптека Бартминского»: Смогут ли книжный и кафе, прогоревшие по отдельности, выжить вместеЛишившись помещения из-за проблем с арендодателем, пермский магазин интеллектуальной литературы и семейное кафе сняли этаж старинного здания, чтобы превратить его в культурное пространство.
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«Аптека Бартминского»: Смогут ли книжный и кафе, прогоревшие по отдельности, выжить вместе
Эксперимент

«Аптека Бартминского»: Смогут ли книжный и кафе, прогоревшие по отдельности, выжить вместе Лишившись помещения из-за проблем с арендодателем, пермский магазин интеллектуальной литературы и семейное кафе сняли этаж старинного здания, чтобы превратить его в культурное пространство.