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Роботы Сбербанка, инвестиции в Spin и поддержка российского VR
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Роботы Сбербанка, инвестиции в Spin и поддержка российского VR Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Эксперимент
«Аптека Бартминского»: Смогут ли книжный и кафе, прогоревшие по отдельности, выжить вместеЛишившись помещения из-за проблем с арендодателем, пермский магазин интеллектуальной литературы и семейное кафе сняли этаж старинного здания, чтобы превратить его в культурное пространство.
Эксперимент