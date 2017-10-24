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Новости

Новый стиль SimpleWine — его сделал Артемий Лебедев, поспорив с владельцем винотеки

Если дизайнер выиграет, его обеспечат годовым запасом вина

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Новости

Новый стиль SimpleWine — его сделал Артемий Лебедев, поспорив с владельцем винотеки Если дизайнер выиграет, его обеспечат годовым запасом вина

Новости

Почему пары ссорятся в путешествиях

Результаты опроса предоставил сервис Skyscanner

1
Новости

Почему пары ссорятся в путешествиях Результаты опроса предоставил сервис Skyscanner

Новости

Собянин поспорил с Кудриным о развитии Москвы

По мнению Собянина, Москва — это не проблема, а локомотив развития России

2
Новости

Собянин поспорил с Кудриным о развитии Москвы По мнению Собянина, Москва — это не проблема, а локомотив развития России

Новости

«Янни или Лорел?»: Cпор соцсетей об аудиоверсии «платья раздора»

В одной и той же записи люди слышат разные имена

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Новости

«Янни или Лорел?»: Cпор соцсетей об аудиоверсии «платья раздора» В одной и той же записи люди слышат разные имена

Новости

Верховный суд поставил точку в споре об «адыгейском сыре»

Ранее ​Минсельхоз запретил выпускать продукцию под брендом «Сыр адыгейский» за пределами Республики Адыгея и Краснодарского края

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Новости

Верховный суд поставил точку в споре об «адыгейском сыре» Ранее ​Минсельхоз запретил выпускать продукцию под брендом «Сыр адыгейский» за пределами Республики Адыгея и Краснодарского края

Новости

Telegram оспорил в суде приказ ФСБ

Представители мессенджера считают, что Роскомнадзор поспешил с исполнением приказа ФСБ

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Новости

Telegram оспорил в суде приказ ФСБ Представители мессенджера считают, что Роскомнадзор поспешил с исполнением приказа ФСБ

Новости

В Госдуму внесли законопроект о посредниках при разводах и трудовых спорах

Медиаторы помогут при трудовых и семейных конфликтах

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Новости

В Госдуму внесли законопроект о посредниках при разводах и трудовых спорах Медиаторы помогут при трудовых и семейных конфликтах