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Новый стиль SimpleWine — его сделал Артемий Лебедев, поспорив с владельцем винотеки
Если дизайнер выиграет, его обеспечат годовым запасом вина
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Новый стиль SimpleWine — его сделал Артемий Лебедев, поспорив с владельцем винотеки Если дизайнер выиграет, его обеспечат годовым запасом вина
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Почему пары ссорятся в путешествиях Результаты опроса предоставил сервис Skyscanner
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Собянин поспорил с Кудриным о развитии Москвы
По мнению Собянина, Москва — это не проблема, а локомотив развития России
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Собянин поспорил с Кудриным о развитии Москвы По мнению Собянина, Москва — это не проблема, а локомотив развития России
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«Янни или Лорел?»: Cпор соцсетей об аудиоверсии «платья раздора»
В одной и той же записи люди слышат разные имена
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«Янни или Лорел?»: Cпор соцсетей об аудиоверсии «платья раздора» В одной и той же записи люди слышат разные имена
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Верховный суд поставил точку в споре об «адыгейском сыре»
Ранее Минсельхоз запретил выпускать продукцию под брендом «Сыр адыгейский» за пределами Республики Адыгея и Краснодарского края
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Верховный суд поставил точку в споре об «адыгейском сыре» Ранее Минсельхоз запретил выпускать продукцию под брендом «Сыр адыгейский» за пределами Республики Адыгея и Краснодарского края
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Telegram оспорил в суде приказ ФСБ
Представители мессенджера считают, что Роскомнадзор поспешил с исполнением приказа ФСБ
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