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Новости

Южный вестибюль станции «Спортивная» открылся после реконструкции

Он примет на себя основную нагрузку в дни футбольных матчей

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Новости

Южный вестибюль станции «Спортивная» открылся после реконструкции Он примет на себя основную нагрузку в дни футбольных матчей

Новости

Станция метро «Спортивная» закрыта на вход и выход по требованию полиции (обновлено)

Поезда на станции следуют без остановки

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Новости

Станция метро «Спортивная» закрыта на вход и выход по требованию полиции (обновлено) Поезда на станции следуют без остановки

Транспорт

Станции метро «Рижская» и «Смоленская» закроют для ремонта эскалаторов

Конкретные сроки закрытия станций пока не называются

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Транспорт

Станции метро «Рижская» и «Смоленская» закроют для ремонта эскалаторов Конкретные сроки закрытия станций пока не называются

Транспорт

Вестибюли шести станций метро будут закрыты в ближайшие выходные

Перекрытия связаны с ремонтными работами

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Транспорт

Вестибюли шести станций метро будут закрыты в ближайшие выходные Перекрытия связаны с ремонтными работами

Транспорт

Северный вестибюль станции «Спортивная» закроют до конца лета

Для входа и выхода пассажиров просят пользоваться южным вестибюлем станции «Спортивная»

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Транспорт

Северный вестибюль станции «Спортивная» закроют до конца лета Для входа и выхода пассажиров просят пользоваться южным вестибюлем станции «Спортивная»

Транспорт

Станцию метро «Спортивная» планируют закрыть в 2016 году (обновлено)

На станции собираются заменить эскалаторы

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Транспорт

Станцию метро «Спортивная» планируют закрыть в 2016 году (обновлено) На станции собираются заменить эскалаторы

Новое место

В бизнес-квартале «Спектр» открылась кофейня Cultura Coffee

Кофейные зёрна владельцы закупают у проекта Camera Obscura

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Новое место

В бизнес-квартале «Спектр» открылась кофейня Cultura Coffee Кофейные зёрна владельцы закупают у проекта Camera Obscura