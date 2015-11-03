Южный вестибюль станции «Спортивная» открылся после реконструкции
Он примет на себя основную нагрузку в дни футбольных матчей
Южный вестибюль станции «Спортивная» открылся после реконструкции Он примет на себя основную нагрузку в дни футбольных матчей
Станция метро «Спортивная» закрыта на вход и выход по требованию полиции (обновлено)
Поезда на станции следуют без остановки
Станция метро «Спортивная» закрыта на вход и выход по требованию полиции (обновлено) Поезда на станции следуют без остановки
Станции метро «Рижская» и «Смоленская» закроют для ремонта эскалаторов
Конкретные сроки закрытия станций пока не называются
Станции метро «Рижская» и «Смоленская» закроют для ремонта эскалаторов Конкретные сроки закрытия станций пока не называются
Вестибюли шести станций метро будут закрыты в ближайшие выходные
Перекрытия связаны с ремонтными работами
Вестибюли шести станций метро будут закрыты в ближайшие выходные Перекрытия связаны с ремонтными работами
Северный вестибюль станции «Спортивная» закроют до конца лета
Для входа и выхода пассажиров просят пользоваться южным вестибюлем станции «Спортивная»
Северный вестибюль станции «Спортивная» закроют до конца лета Для входа и выхода пассажиров просят пользоваться южным вестибюлем станции «Спортивная»
Станцию метро «Спортивная» планируют закрыть в 2016 году (обновлено)
На станции собираются заменить эскалаторы
Станцию метро «Спортивная» планируют закрыть в 2016 году (обновлено) На станции собираются заменить эскалаторы
В бизнес-квартале «Спектр» открылась кофейня Cultura Coffee
Кофейные зёрна владельцы закупают у проекта Camera Obscura