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Новости

Службы доставки «СПСР Экспресс» и DPD договорились о слиянии

Теперь они будут вместе доставлять товары с AliExpress

0
Новости

Службы доставки «СПСР Экспресс» и DPD договорились о слиянии Теперь они будут вместе доставлять товары с AliExpress

Новости

Alibaba планирует поставлять продукты из России в Китай

Товары будут продавать через площадку Tmall Global

0
Новости

Alibaba планирует поставлять продукты из России в Китай Товары будут продавать через площадку Tmall Global

Новости

В Москве открылся центр выдачи заказов AliExpress

Пункт выдачи создан на базе службы доставки «СПСР-Экспресс»

7
Новости

В Москве открылся центр выдачи заказов AliExpress Пункт выдачи создан на базе службы доставки «СПСР-Экспресс»

Новости

AliExpress открывает центры выдачи заказов в России

В этом китайскому онлайн-ретейлеру помогает служба доставки «СПСР-Экспресс»

7
Новости

AliExpress открывает центры выдачи заказов в России В этом китайскому онлайн-ретейлеру помогает служба доставки «СПСР-Экспресс»

Новости

Виктор Вексельберг и Александр Мамут займутся интернет-магазинами

Уже этой весной их компания «СПСР-Экспресс» начнёт предоставлять услуги по аутсорсингу

0
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Виктор Вексельберг и Александр Мамут займутся интернет-магазинами Уже этой весной их компания «СПСР-Экспресс» начнёт предоставлять услуги по аутсорсингу