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Службы доставки «СПСР Экспресс» и DPD договорились о слиянии
Теперь они будут вместе доставлять товары с AliExpress
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Службы доставки «СПСР Экспресс» и DPD договорились о слиянии Теперь они будут вместе доставлять товары с AliExpress
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Alibaba планирует поставлять продукты из России в Китай
Товары будут продавать через площадку Tmall Global
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Alibaba планирует поставлять продукты из России в Китай Товары будут продавать через площадку Tmall Global
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В Москве открылся центр выдачи заказов AliExpress
Пункт выдачи создан на базе службы доставки «СПСР-Экспресс»
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В Москве открылся центр выдачи заказов AliExpress Пункт выдачи создан на базе службы доставки «СПСР-Экспресс»
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AliExpress открывает центры выдачи заказов в России
В этом китайскому онлайн-ретейлеру помогает служба доставки «СПСР-Экспресс»
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AliExpress открывает центры выдачи заказов в России В этом китайскому онлайн-ретейлеру помогает служба доставки «СПСР-Экспресс»
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Виктор Вексельберг и Александр Мамут займутся интернет-магазинами
Уже этой весной их компания «СПСР-Экспресс» начнёт предоставлять услуги по аутсорсингу
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