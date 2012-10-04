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Новости

Как кризис повлиял на зарплатные ожидания россиян

Жители России согласны на меньшее

0
Новости

Как кризис повлиял на зарплатные ожидания россиян Жители России согласны на меньшее

Новости

Города России с самыми высокими зарплатами

И где в стране быстрее всего растет доход

0
Новости

Города России с самыми высокими зарплатами И где в стране быстрее всего растет доход

Новости

Европейские страны с самым доступным бензином

Учитывался объем топлива, который можно приобрести на среднюю зарплату

0
Новости

Европейские страны с самым доступным бензином Учитывался объем топлива, который можно приобрести на среднюю зарплату

Новости

Средние зарплаты в Москве в 2018 году

Эксперты «Авито» проанализировали столичный рынок труда

5
Новости

Средние зарплаты в Москве в 2018 году Эксперты «Авито» проанализировали столичный рынок труда

Новости

Средняя зарплата россиян за первое полугодие 2018 года

Росстат зафиксировал рост средней зарплаты в стране

0
Новости

Средняя зарплата россиян за первое полугодие 2018 года Росстат зафиксировал рост средней зарплаты в стране

Что вы знаете о российских зарплатах?
Тест
Что вы знаете о российских зарплатах?Попробуйте определить, кого в Москве считают богачами, какие профессии рекомендуют детям и сколько денег нужно для счастья
5
Что вы знаете о российских зарплатах?
Тест

Что вы знаете о российских зарплатах? Попробуйте определить, кого в Москве считают богачами, какие профессии рекомендуют детям и сколько денег нужно для счастья

Город

Сколько получают мужчины и женщины на одинаковых должностях

У водителя-женщины и водителя-мужчины зарплаты одинаковые

9
Город

Сколько получают мужчины и женщины на одинаковых должностях У водителя-женщины и водителя-мужчины зарплаты одинаковые

Образование

Средняя зарплата московского учителя

Данные озвучил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников

6
Образование

Средняя зарплата московского учителя Данные озвучил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников

Ситуация

Средняя зарплата госслужащих в России

Зарплата чиновников на 3,7 % стала больше, чем за аналогичный период 2015 года

3
Ситуация

Средняя зарплата госслужащих в России Зарплата чиновников на 3,7 % стала больше, чем за аналогичный период 2015 года

Сколько получают москвичи?
Москва в цифрах
Сколько получают москвичи?The Village изучил данные Росстата о распределении доходов в Москве
33
Сколько получают москвичи?
Москва в цифрах

Сколько получают москвичи? The Village изучил данные Росстата о распределении доходов в Москве

Ситуация

Средняя зарплата московских врачей

Среднемесячная заработная плата врачей в столичных медучреждениях в январе — июле 2015 года выросла на 4,6 % по сравнению с тем же периодом 2014-го

6
Ситуация

Средняя зарплата московских врачей Среднемесячная заработная плата врачей в столичных медучреждениях в январе — июле 2015 года выросла на 4,6 % по сравнению с тем же периодом 2014-го

Ситуация

Средняя зарплата в Москве

По сравнению с январём 2014 года средняя месячная зарплата москвичей выросла на 3,5 %

26
Ситуация

Средняя зарплата в Москве По сравнению с январём 2014 года средняя месячная зарплата москвичей выросла на 3,5 %

Ситуация

Средняя зарплата врачей в Москве

В департаменте здравоохранения отметили, что в Москве остро не хватает врачей-анастезиологов и рентгенологов

9
Ситуация

Средняя зарплата врачей в Москве В департаменте здравоохранения отметили, что в Москве остро не хватает врачей-анастезиологов и рентгенологов

Город

Средняя зарплата в Москве

Глава департамента труда и занятости населения Москвы Вадим Кудряшов рассказал, сколько в среднем получают москвичи

25
Город

Средняя зарплата в Москве Глава департамента труда и занятости населения Москвы Вадим Кудряшов рассказал, сколько в среднем получают москвичи

Из каких городов хотят уехать россияне
Облако знаний
Из каких городов хотят уехать россиянеThe Village выяснил, из каких городов готовы уехать соискатели, где приезжих ждут работодатели и сколько готовы им платить
41
Из каких городов хотят уехать россияне
Облако знаний

Из каких городов хотят уехать россияне The Village выяснил, из каких городов готовы уехать соискатели, где приезжих ждут работодатели и сколько готовы им платить

Сколько получают начальники
Менеджмент
Сколько получают начальникиThe Village узнал средний уровень зарплат руководителей в Москве и Петербурге
23
Сколько получают начальники
Менеджмент

Сколько получают начальники The Village узнал средний уровень зарплат руководителей в Москве и Петербурге

Город

Цифра дня: Средняя зарплата московского учителя

Московские власти рассказали, сколько в среднем получают врачи, учителя и воспитатели детских садов в Москве.

23
Город

Цифра дня: Средняя зарплата московского учителя Московские власти рассказали, сколько в среднем получают врачи, учителя и воспитатели детских садов в Москве.

Город

Цифра дня: Средняя зарплата в Москве

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников рассказал, сколько в среднем получают москвичи.

8
Город

Цифра дня: Средняя зарплата в Москве Заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников рассказал, сколько в среднем получают москвичи.

Город

Цифра дня: Средняя зарплата в Москве

Средняя зарплата москвича выросла за 10 месяцев на 11,4 %.

4
Город

Цифра дня: Средняя зарплата в Москве Средняя зарплата москвича выросла за 10 месяцев на 11,4 %.

Город

Цифры дня: Материальные запросы москвичей

Нормальным уровнем дохода москвичи считают 52 тысячи в месяц, а «уровнем мечты» — 129 тысяч рублей.

5
Город

Цифры дня: Материальные запросы москвичей Нормальным уровнем дохода москвичи считают 52 тысячи в месяц, а «уровнем мечты» — 129 тысяч рублей.