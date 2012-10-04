Как кризис повлиял на зарплатные ожидания россиян Жители России согласны на меньшее
Города России с самыми высокими зарплатами И где в стране быстрее всего растет доход
Европейские страны с самым доступным бензином
Учитывался объем топлива, который можно приобрести на среднюю зарплату
Европейские страны с самым доступным бензином Учитывался объем топлива, который можно приобрести на среднюю зарплату
Средние зарплаты в Москве в 2018 году Эксперты «Авито» проанализировали столичный рынок труда
Средняя зарплата россиян за первое полугодие 2018 года
Росстат зафиксировал рост средней зарплаты в стране
Средняя зарплата россиян за первое полугодие 2018 года Росстат зафиксировал рост средней зарплаты в стране
Что вы знаете о российских зарплатах? Попробуйте определить, кого в Москве считают богачами, какие профессии рекомендуют детям и сколько денег нужно для счастья
Сколько получают мужчины и женщины на одинаковых должностях
У водителя-женщины и водителя-мужчины зарплаты одинаковые
Сколько получают мужчины и женщины на одинаковых должностях У водителя-женщины и водителя-мужчины зарплаты одинаковые
Средняя зарплата московского учителя
Данные озвучил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников
Средняя зарплата московского учителя Данные озвучил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников
Средняя зарплата госслужащих в России
Зарплата чиновников на 3,7 % стала больше, чем за аналогичный период 2015 года
Средняя зарплата госслужащих в России Зарплата чиновников на 3,7 % стала больше, чем за аналогичный период 2015 года
Сколько получают москвичи? The Village изучил данные Росстата о распределении доходов в Москве
Средняя зарплата московских врачей
Среднемесячная заработная плата врачей в столичных медучреждениях в январе — июле 2015 года выросла на 4,6 % по сравнению с тем же периодом 2014-го
Средняя зарплата московских врачей Среднемесячная заработная плата врачей в столичных медучреждениях в январе — июле 2015 года выросла на 4,6 % по сравнению с тем же периодом 2014-го
Средняя зарплата в Москве
По сравнению с январём 2014 года средняя месячная зарплата москвичей выросла на 3,5 %
Средняя зарплата в Москве По сравнению с январём 2014 года средняя месячная зарплата москвичей выросла на 3,5 %
Средняя зарплата врачей в Москве
В департаменте здравоохранения отметили, что в Москве остро не хватает врачей-анастезиологов и рентгенологов
Средняя зарплата врачей в Москве В департаменте здравоохранения отметили, что в Москве остро не хватает врачей-анастезиологов и рентгенологов
Средняя зарплата в Москве
Глава департамента труда и занятости населения Москвы Вадим Кудряшов рассказал, сколько в среднем получают москвичи
Средняя зарплата в Москве Глава департамента труда и занятости населения Москвы Вадим Кудряшов рассказал, сколько в среднем получают москвичи
Из каких городов хотят уехать россияне The Village выяснил, из каких городов готовы уехать соискатели, где приезжих ждут работодатели и сколько готовы им платить
Сколько получают начальники The Village узнал средний уровень зарплат руководителей в Москве и Петербурге
Цифра дня: Средняя зарплата московского учителя
Московские власти рассказали, сколько в среднем получают врачи, учителя и воспитатели детских садов в Москве.
Цифра дня: Средняя зарплата московского учителя Московские власти рассказали, сколько в среднем получают врачи, учителя и воспитатели детских садов в Москве.
Цифра дня: Средняя зарплата в Москве
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников рассказал, сколько в среднем получают москвичи.