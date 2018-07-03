Гете-институт откроет выставку «Ленинский 95а» вечеринкой с вином и танцами
Сама выставка исследует здание на Ленинском проспекте
Гете-институт откроет выставку «Ленинский 95а» вечеринкой с вином и танцами Сама выставка исследует здание на Ленинском проспекте
Arzamas запускает бесплатный лекторий о советском кино в «Ленинке»
Лекции продлятся с 15 февраля до июня
Arzamas запускает бесплатный лекторий о советском кино в «Ленинке» Лекции продлятся с 15 февраля до июня
«Советский футуризм»: Несбывшиеся мечты о технической революции
Летающие «Волги», стоянки для дирижаблей и башни-грибы
В широкий прокат выйдет европейский фильм о Горбачеве
Зыгарь представит картину в московском «Иллюзионе»
В широкий прокат выйдет европейский фильм о Горбачеве Зыгарь представит картину в московском «Иллюзионе»
Третьяковская галерея представит выставку об эпохе застоя 70–80-х годов
Экспозиция станет второй частью трилогии о советской послевоенной истории
Третьяковская галерея представит выставку об эпохе застоя 70–80-х годов Экспозиция станет второй частью трилогии о советской послевоенной истории
«Убийца тамбовских крестьян!»: Акция у памятника маршалу Тухачевскому
Москвичам напомнили, как советские власти использовали химическое оружие против собственных граждан
«Убийца тамбовских крестьян!»: Акция у памятника маршалу Тухачевскому Москвичам напомнили, как советские власти использовали химическое оружие против собственных граждан
Как россияне описывают современную власть
Более позитивное отношение наблюдается к советскому правительству
Как россияне описывают современную власть Более позитивное отношение наблюдается к советскому правительству
Чем россиянам запомнилась жизнь в СССР
Больше половины опрошенных считают, что власть заботилась о людях
Чем россиянам запомнилась жизнь в СССР Больше половины опрошенных считают, что власть заботилась о людях
В Новой Третьяковке открылась первая выставка художника Бориса Голополосова
Его работы напоминают «Крик» Мунка
В Новой Третьяковке открылась первая выставка художника Бориса Голополосова Его работы напоминают «Крик» Мунка
В Центре братьев Люмьер покажут коллажи об СССР голландской художницы Тамары Стофферс
Выставка продлится до 30 июня
В Центре братьев Люмьер покажут коллажи об СССР голландской художницы Тамары Стофферс Выставка продлится до 30 июня
«Москва глазами инженера» запускает экскурсию по советскому модернизму на трамвае
Гости посмотрят памятники архитектуры на юго-западе города
«Москва глазами инженера» запускает экскурсию по советскому модернизму на трамвае Гости посмотрят памятники архитектуры на юго-западе города
Литературным войнам в СССР посвятили выставку и пешеходные экскурсии
Экспозиция в литературном музее Даля будет работать с 20 февраля по 12 мая
Литературным войнам в СССР посвятили выставку и пешеходные экскурсии Экспозиция в литературном музее Даля будет работать с 20 февраля по 12 мая
Чем гордятся и чего стыдятся россияне
«Левада-центр» также узнал, с чем себя ассоциирует русский народ
Чем гордятся и чего стыдятся россияне «Левада-центр» также узнал, с чем себя ассоциирует русский народ
«Левада-центр»: Число сожалеющих о распаде СССР достигло максимума за десятилетие
Одной из причин ностальгии стала пенсионная реформа
«Левада-центр»: Число сожалеющих о распаде СССР достигло максимума за десятилетие Одной из причин ностальгии стала пенсионная реформа
Памятник более 6 тысячам репрессированных на полигоне «Коммунарка»
Мемориал называется «Стена памяти»
Памятник более 6 тысячам репрессированных на полигоне «Коммунарка» Мемориал называется «Стена памяти»
В культурном центре «ЗИЛ» покажут провокационные сцены советского кино
Мероприятие пройдет в рамках нового кинолектория