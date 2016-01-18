вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Шеф-повар ресторана Bjorn покинул команду

Новое место работы Станислава Песоцкого пока неизвестно

0
Новости

Шеф-повар ресторана Bjorn покинул команду Новое место работы Станислава Песоцкого пока неизвестно

Новости ресторанов

В Москве пройдет седьмой фестиваль Omnivore

В этом году на фестивале не будет иностранных шефов

2
В Москве пройдет седьмой фестиваль Omnivore
Новости ресторанов

В Москве пройдет седьмой фестиваль Omnivore В этом году на фестивале не будет иностранных шефов

«Как и все пацаны во дворе, суп я не любил»: Шеф-повара — о любимой и ненавистной еде из детства
Рестораны
«Как и все пацаны во дворе, суп я не любил»: Шеф-повара — о любимой и ненавистной еде из детстваThe Village попросил шеф-поваров рассказать, чем их кормили в детстве
5
«Как и все пацаны во дворе, суп я не любил»: Шеф-повара — о любимой и ненавистной еде из детства
Рестораны

«Как и все пацаны во дворе, суп я не любил»: Шеф-повара — о любимой и ненавистной еде из детства The Village попросил шеф-поваров рассказать, чем их кормили в детстве

Новости ресторанов

Ресторан Bjorn поменял шеф-повара и меню

Новым шеф-поваром заведения стал Станислав Песоцкий, который раньше работал в ресторане Extra Virgin

0
Новости ресторанов

Ресторан Bjorn поменял шеф-повара и меню Новым шеф-поваром заведения стал Станислав Песоцкий, который раньше работал в ресторане Extra Virgin