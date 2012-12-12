Рестораны
Все свои: Раменная на ПетроградскойКаждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — кафе-раменная на Петроградской, в которую ходит Александра Андриенко.
Рестораны
Все свои: Раменная на Петроградской Каждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — кафе-раменная на Петроградской, в которую ходит Александра Андриенко.
Транспорт
Закрытие «Петроградской» перенесли из-за праздников
«Метрополитен» пошёл навстречу горожанам: «Петроградская» будет работать в новогодние праздники. 17 декабря начнутся только подготовительные работы, а на вход и выход станцию закроют только 5 января.
Транспорт
Закрытие «Петроградской» перенесли из-за праздников «Метрополитен» пошёл навстречу горожанам: «Петроградская» будет работать в новогодние праздники. 17 декабря начнутся только подготовительные работы, а на вход и выход станцию закроют только 5 января.
Транспорт
На замену закрытой «Петроградской» ввели три наземных маршрута
Комитет по транспорту опубликовал окончательную схему наземных маршрутов на замену закрывающейся «Петроградской». Они запустятся 17 декабря.
Транспорт