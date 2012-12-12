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Все свои: Раменная на Петроградской
Рестораны
Все свои: Раменная на ПетроградскойКаждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — кафе-раменная на Петроградской, в которую ходит Александра Андриенко.
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Все свои: Раменная на Петроградской
Рестораны

Все свои: Раменная на Петроградской Каждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — кафе-раменная на Петроградской, в которую ходит Александра Андриенко.

Транспорт

Закрытие «Петроградской» перенесли из-за праздников

«Метрополитен» пошёл навстречу горожанам: «Петроградская» будет работать в новогодние праздники. 17 декабря начнутся только подготовительные работы, а на вход и выход станцию закроют только 5 января.

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Транспорт

Закрытие «Петроградской» перенесли из-за праздников «Метрополитен» пошёл навстречу горожанам: «Петроградская» будет работать в новогодние праздники. 17 декабря начнутся только подготовительные работы, а на вход и выход станцию закроют только 5 января.

Транспорт

На замену закрытой «Петроградской» ввели три наземных маршрута

Комитет по транспорту опубликовал окончательную схему наземных маршрутов на замену закрывающейся «Петроградской». Они запустятся 17 декабря.

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Транспорт

На замену закрытой «Петроградской» ввели три наземных маршрута Комитет по транспорту опубликовал окончательную схему наземных маршрутов на замену закрывающейся «Петроградской». Они запустятся 17 декабря.