вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Вычисляющая преступников нейросеть, смартфоны Star Wars и скандал в Forbes

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Вычисляющая преступников нейросеть, смартфоны Star Wars и скандал в Forbes Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Да пребудет с тобой сила: Как Джордж Лукас добился успеха
Облако знаний
Да пребудет с тобой сила: Как Джордж Лукас добился успехаСегодня Джорджу Лукасу исполняется 70 лет. H&F отобрал пять причин, которые позволили ему стать одним из самых богатых людей Голливуда.
2
Да пребудет с тобой сила: Как Джордж Лукас добился успеха
Облако знаний

Да пребудет с тобой сила: Как Джордж Лукас добился успеха Сегодня Джорджу Лукасу исполняется 70 лет. H&F отобрал пять причин, которые позволили ему стать одним из самых богатых людей Голливуда.

Новости

Disney прекратит разрабатывать игры Star Wars

Сокращены 150 разработчиков игр

0
Новости

Disney прекратит разрабатывать игры Star Wars Сокращены 150 разработчиков игр