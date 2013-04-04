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Вычисляющая преступников нейросеть, смартфоны Star Wars и скандал в Forbes
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Вычисляющая преступников нейросеть, смартфоны Star Wars и скандал в Forbes Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Облако знаний
Да пребудет с тобой сила: Как Джордж Лукас добился успехаСегодня Джорджу Лукасу исполняется 70 лет. H&F отобрал пять причин, которые позволили ему стать одним из самых богатых людей Голливуда.
Облако знаний
Да пребудет с тобой сила: Как Джордж Лукас добился успеха Сегодня Джорджу Лукасу исполняется 70 лет. H&F отобрал пять причин, которые позволили ему стать одним из самых богатых людей Голливуда.
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