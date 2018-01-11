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Дом на «Бауманской», который жильцы перекрасили в черный
Дом, в котором

Дом на «Бауманской», который жильцы перекрасили в черный Как на карте Москвы появилась новая достопримечательность

Дом, в котором

Дом на «Бауманской», который жильцы перекрасили в черный Как на карте Москвы появилась новая достопримечательность