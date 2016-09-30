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Новости

Крупные банки снизили ставки по вкладам до исторического минимума

И это не конец

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Новости

Крупные банки снизили ставки по вкладам до исторического минимума И это не конец

Новости

Банки снова стали снижать ставки по вкладам в рублях

Но пока не все

0
Новости

Банки снова стали снижать ставки по вкладам в рублях Но пока не все

Новости

Российские банки повышают ставки по ипотеке и вкладам

Даже после решения Центробанка не менять ключевую ставку

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Новости

Российские банки повышают ставки по ипотеке и вкладам Даже после решения Центробанка не менять ключевую ставку

Новости

ВТБ и Альфа-банк уменьшили кредитные ставки. Другие банки тоже готовятся к снижению

Меньше чем за год ставки уменьшились более чем на один процентный пункт

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Новости

ВТБ и Альфа-банк уменьшили кредитные ставки. Другие банки тоже готовятся к снижению Меньше чем за год ставки уменьшились более чем на один процентный пункт

Новости

Регионы России с самой доступной ипотекой

Россияне тратят 45,8 % зарплаты на выплату кредита по квартире

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Новости

Регионы России с самой доступной ипотекой Россияне тратят 45,8 % зарплаты на выплату кредита по квартире

Новости

Сколько россияне потратили на ставки в 2018 году

С 2017 года букмекерский рынок вырос на 70 %

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Новости

Сколько россияне потратили на ставки в 2018 году С 2017 года букмекерский рынок вырос на 70 %

Новости

Сбербанк и ВТБ повышают ставки по ипотеке

Повысить ставки планирует также Газпромбанк и «Открытие»

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Новости

Сбербанк и ВТБ повышают ставки по ипотеке Повысить ставки планирует также Газпромбанк и «Открытие»

Новости

Сбербанк поднял ставки по ипотеке

Изменения касается кредитов на новостройки и готовое жилье

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Новости

Сбербанк поднял ставки по ипотеке Изменения касается кредитов на новостройки и готовое жилье

Новости

Сбербанк поднял ставки по всем вкладам

Решение объяснили повышением ключевой ставки со стороны ЦБ

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Новости

Сбербанк поднял ставки по всем вкладам Решение объяснили повышением ключевой ставки со стороны ЦБ

Новости

Российские букмекеры начали принимать ставки на финал «Игры престолов» 

Поставить можно на будущего правителя Семи королевств или первого персонажа, который погибнет в новом сезоне

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Новости

Российские букмекеры начали принимать ставки на финал «Игры престолов»  Поставить можно на будущего правителя Семи королевств или первого персонажа, который погибнет в новом сезоне

Новости

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Акция продлится по 14 октября

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Новости

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам Акция продлится по 14 октября

«Я заработал на победах российской сборной»
Личные финансы
«Я заработал на победах российской сборной»Сколько получили люди, поставившие на Россию в разных матчах ЧМ-2018
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«Я заработал на победах российской сборной»
Личные финансы

«Я заработал на победах российской сборной» Сколько получили люди, поставившие на Россию в разных матчах ЧМ-2018

Новости

Сколько россиян верят в победу сборной в матче против хорватов

Игра состоится на сочинском стадионе «Фишт» 7 июля

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Новости

Сколько россиян верят в победу сборной в матче против хорватов Игра состоится на сочинском стадионе «Фишт» 7 июля

Новости

Максимальная ставка по вкладам упала до исторического минимума

Обновленный показатель зафиксировали в десяти банках

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Новости

Максимальная ставка по вкладам упала до исторического минимума Обновленный показатель зафиксировали в десяти банках

Новости

АИЖК снизило ставки по ипотеке

Минимальная ставка уменьшилась до 9 %

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Новости

АИЖК снизило ставки по ипотеке Минимальная ставка уменьшилась до 9 %

«Я работаю на Московском ипподроме»
Где ты работаешь

«Я работаю на Московском ипподроме»Наездница, экскурсовод и начальник отдела тотализатора рассказали о своей работе, скачках и игроках

Где ты работаешь

«Я работаю на Московском ипподроме» Наездница, экскурсовод и начальник отдела тотализатора рассказали о своей работе, скачках и игроках

Новости

Продажа KFC, сбои в работе онлайн-кинотеатра ivi и запуск приложения от букмекера Bwin в России

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Продажа KFC, сбои в работе онлайн-кинотеатра ivi и запуск приложения от букмекера Bwin в России Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

Понижение ставки составило 0,1–0,5 процентного пункта

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Новости

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам Понижение ставки составило 0,1–0,5 процентного пункта

Ситуация

В России запретят делать ставки на детский спорт

Об этом сообщил советник президента Российского футбольного союза Денис Рогачёв

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Ситуация

В России запретят делать ставки на детский спорт Об этом сообщил советник президента Российского футбольного союза Денис Рогачёв

Новости

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Причиной стало снижение ключевой ставки Центробанком

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Новости

Сбербанк снизил ставки по вкладам Причиной стало снижение ключевой ставки Центробанком

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