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Новости

Московские бары отправят бутылки из-под алкоголя и воды на переработку

В тестовом режиме проект продлится до 15 января

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Новости

Московские бары отправят бутылки из-под алкоголя и воды на переработку В тестовом режиме проект продлится до 15 января

Новости

На ВДНХ пройдет открытый фестиваль стекольного искусства

Гостей ждут мастер-классы по стеклодувной технике, выставка стекольных изделий, ярмарка и шоу древнего стеклоделия

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Новости

На ВДНХ пройдет открытый фестиваль стекольного искусства Гостей ждут мастер-классы по стеклодувной технике, выставка стекольных изделий, ярмарка и шоу древнего стеклоделия

Куда бары сдают пустые бутылки?
Есть вопрос
Куда бары сдают пустые бутылки? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
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Куда бары сдают пустые бутылки?
Есть вопрос

Куда бары сдают пустые бутылки? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

Бухучёт: Выдержанные коктейли
Кухня
Бухучёт: Выдержанные коктейлиThe Village запускает серию об алкогольных коктейлях, их классификации и истории. В первом выпуске — шеф-бармен Вячеслав Ланкин рассказывает о выдержанных коктейлях и делится рецептами двух из них.
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Бухучёт: Выдержанные коктейли
Кухня

Бухучёт: Выдержанные коктейли The Village запускает серию об алкогольных коктейлях, их классификации и истории. В первом выпуске — шеф-бармен Вячеслав Ланкин рассказывает о выдержанных коктейлях и делится рецептами двух из них.