Новости
Московские бары отправят бутылки из-под алкоголя и воды на переработку
В тестовом режиме проект продлится до 15 января
Новости
Московские бары отправят бутылки из-под алкоголя и воды на переработку В тестовом режиме проект продлится до 15 января
Новости
На ВДНХ пройдет открытый фестиваль стекольного искусства
Гостей ждут мастер-классы по стеклодувной технике, выставка стекольных изделий, ярмарка и шоу древнего стеклоделия
Новости
На ВДНХ пройдет открытый фестиваль стекольного искусства Гостей ждут мастер-классы по стеклодувной технике, выставка стекольных изделий, ярмарка и шоу древнего стеклоделия
Есть вопрос
Куда бары сдают пустые бутылки? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Есть вопрос
Куда бары сдают пустые бутылки? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Кухня
Бухучёт: Выдержанные коктейлиThe Village запускает серию об алкогольных коктейлях, их классификации и истории. В первом выпуске — шеф-бармен Вячеслав Ланкин рассказывает о выдержанных коктейлях и делится рецептами двух из них.
Кухня