вернуться на старую версию сайта
15 октября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Исследование: Как устроено восприятие цвета
СПЕЦПРОЕКТ
Исследование: Как устроено восприятие цветаИ зачем швейцарской тюрьме розовые стены
Исследование: Как устроено восприятие цвета
Спецпроекты
СПЕЦПРОЕКТ

Исследование: Как устроено восприятие цвета И зачем швейцарской тюрьме розовые стены

Что повесить на стену вместо постера с Одри Хёпберн
Дизайн-хак
Что повесить на стену вместо постера с Одри Хёпберн The Village разобрался, можно ли украсить стены в доме чем-то необычным, не разориться и даже совершить доброе дело
7
Что повесить на стену вместо постера с Одри Хёпберн
Дизайн-хак

Что повесить на стену вместо постера с Одри Хёпберн The Village разобрался, можно ли украсить стены в доме чем-то необычным, не разориться и даже совершить доброе дело

Как преобразить интерьер с помощью необычных стен
Дизайн-хак
Как преобразить интерьер с помощью необычных стенВинтажные доски, необычная штукатурка, ширма и другие нестандартные решения для облагораживания стен
1
Как преобразить интерьер с помощью необычных стен
Дизайн-хак

Как преобразить интерьер с помощью необычных стен Винтажные доски, необычная штукатурка, ширма и другие нестандартные решения для облагораживания стен

Галереи
Что пишут на стенах в Москве, Киеве и ПетербургеМного мата, порывы вдохновения, угрозы, житейская мудрость — что пишут на стенах в Москве, Киеве и Петербурге — в снимках Instagram.
31
Галереи

Что пишут на стенах в Москве, Киеве и Петербурге Много мата, порывы вдохновения, угрозы, житейская мудрость — что пишут на стенах в Москве, Киеве и Петербурге — в снимках Instagram.

Город

Городская «Граффити-помощь» выполнила первый заказ

На Бартеневской улице появились граффити «Корабли», выполненные по заявке местной жительницы.

2
Город

Городская «Граффити-помощь» выполнила первый заказ На Бартеневской улице появились граффити «Корабли», выполненные по заявке местной жительницы.