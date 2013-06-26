Спецпроекты
СПЕЦПРОЕКТ
Исследование: Как устроено восприятие цвета И зачем швейцарской тюрьме розовые стены
Дизайн-хак
Что повесить на стену вместо постера с Одри Хёпберн The Village разобрался, можно ли украсить стены в доме чем-то необычным, не разориться и даже совершить доброе дело
Дизайн-хак
Что повесить на стену вместо постера с Одри Хёпберн The Village разобрался, можно ли украсить стены в доме чем-то необычным, не разориться и даже совершить доброе дело
Дизайн-хак
Как преобразить интерьер с помощью необычных стенВинтажные доски, необычная штукатурка, ширма и другие нестандартные решения для облагораживания стен
Дизайн-хак
Как преобразить интерьер с помощью необычных стен Винтажные доски, необычная штукатурка, ширма и другие нестандартные решения для облагораживания стен
Галереи
Что пишут на стенах в Москве, Киеве и ПетербургеМного мата, порывы вдохновения, угрозы, житейская мудрость — что пишут на стенах в Москве, Киеве и Петербурге — в снимках Instagram.
Галереи
Что пишут на стенах в Москве, Киеве и Петербурге Много мата, порывы вдохновения, угрозы, житейская мудрость — что пишут на стенах в Москве, Киеве и Петербурге — в снимках Instagram.
Город
Городская «Граффити-помощь» выполнила первый заказ
На Бартеневской улице появились граффити «Корабли», выполненные по заявке местной жительницы.
Город