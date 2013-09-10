На катке в парке Горького открывается киоск Che и Stew
Чебуреки от Che будут готовить каждый день, а жаркое проекта Stew — только в выходные
На катке в парке Горького открывается киоск Che и Stew Чебуреки от Che будут готовить каждый день, а жаркое проекта Stew — только в выходные
7 кафе вокруг катка в парке Горького Stew, «AC/DC в Тбилиси», «Пуэропорт/Чайная высота», «Крылышко или ножка», Vincent Jonathan Cafe, GlowSubs и «Меркато» — The Village о том, где можно перекусить, катаясь на главном городском катке
7 кафе вокруг катка в парке Горького Stew, «AC/DC в Тбилиси», «Пуэропорт/Чайная высота», «Крылышко или ножка», Vincent Jonathan Cafe, GlowSubs и «Меркато» — The Village о том, где можно перекусить, катаясь на главном городском катке
В парке Горького откроется «#Ваукаток» Открытие катка состоится 14 ноября в 19:00
На Воробьевых горах открылись киоски «Пафф Поинт» и Stew On Board
На Воробьевых горах, где в ближайшее время откроются горнолыжные спуски, заработали новые киоски с уличной едой.
На Воробьевых горах открылись киоски «Пафф Поинт» и Stew On Board На Воробьевых горах, где в ближайшее время откроются горнолыжные спуски, заработали новые киоски с уличной едой.
Еда на льду: 11 кафе вокруг катка в парке Горького Stew, Oyster bar, «Пуэропорт», «Булка», Ferma, «Пафф поинт» — The Village о том, где можно перекусить, катаясь на главном городском катке.
Еда на льду: 11 кафе вокруг катка в парке Горького Stew, Oyster bar, «Пуэропорт», «Булка», Ferma, «Пафф поинт» — The Village о том, где можно перекусить, катаясь на главном городском катке.
Планы на осень: 27 новых кафе, ресторанов и баров Новый проект Уильяма Ламберти, рыбный ресторан создателей Torro Grill, Saxon + Parole, Krispy Kreme и Dippin' Dots в Москве — The Village узнал, какие заведения откроются в городе этой осенью.