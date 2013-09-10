7 кафе вокруг катка в парке Горького Stew, «AC/DC в Тбилиси», «Пуэропорт/Чайная высота», «Крылышко или ножка», Vincent Jonathan Cafe, GlowSubs и «Меркато» — The Village о том, где можно перекусить, катаясь на главном городском катке