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ФАС: Шоколад Lindt и порошки Ariel и Persil в России не такие, как в Европе
Компании должны исправить это в течение 30 дней или ввести спецмаркировку
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ФАС: Шоколад Lindt и порошки Ariel и Persil в России не такие, как в Европе Компании должны исправить это в течение 30 дней или ввести спецмаркировку
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Лучшие детские стиральные порошки по версии Роскачества Всего специалисты изучили 22 бренда
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Лучшие и худшие стиральные порошки по версии Роскачества
Эксперты проверили 31 бренд, но так и не нашли идеального средства
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