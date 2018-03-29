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Новости

ФАС: Шоколад Lindt и порошки Ariel и Persil в России не такие, как в Европе

Компании должны исправить это в течение 30 дней или ввести спецмаркировку

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Новости

ФАС: Шоколад Lindt и порошки Ariel и Persil в России не такие, как в Европе Компании должны исправить это в течение 30 дней или ввести спецмаркировку

Новости

Лучшие детские стиральные порошки по версии Роскачества

Всего специалисты изучили 22 бренда

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Новости

Лучшие детские стиральные порошки по версии Роскачества Всего специалисты изучили 22 бренда

Новости

Лучшие и худшие стиральные порошки по версии Роскачества

Эксперты проверили 31 бренд, но так и не нашли идеального средства

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Новости

Лучшие и худшие стиральные порошки по версии Роскачества Эксперты проверили 31 бренд, но так и не нашли идеального средства