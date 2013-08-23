Истории
Как Сатья Наделла изменил MicrosoftГод назад Сатья Наделла занял пост гендиректора Microsoft, и с тех пор дела корпорации пошли в гору
Истории
Как Сатья Наделла изменил Microsoft Год назад Сатья Наделла занял пост гендиректора Microsoft, и с тех пор дела корпорации пошли в гору
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Ушедший из Microsoft Балмер может приобрести баскетбольный клуб Он открыт для предложений
Новости
Британские букмекеры принимают ставки на нового главу Microsoft
Пока что наибольшей популярностью пользуется глава компании Nokia Стивен Илоп. Наиболее же невероятным кандидатом считается нынешний глава Apple Тим Кук
Новости
Британские букмекеры принимают ставки на нового главу Microsoft Пока что наибольшей популярностью пользуется глава компании Nokia Стивен Илоп. Наиболее же невероятным кандидатом считается нынешний глава Apple Тим Кук
Новости
Генеральный директор компании Microsoft Стив Балмер планирует уйти на пенсию в течение года
В компании уже создана специальная комиссия для подбора преемника, поиск которого будет осуществляться как среди действующих сотрудников, так и среди кандидатов со стороны
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