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Как Сатья Наделла изменил Microsoft
Истории
Как Сатья Наделла изменил MicrosoftГод назад Сатья Наделла занял пост гендиректора Microsoft, и с тех пор дела корпорации пошли в гору
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Как Сатья Наделла изменил Microsoft
Истории

Как Сатья Наделла изменил Microsoft Год назад Сатья Наделла занял пост гендиректора Microsoft, и с тех пор дела корпорации пошли в гору

Новости

Ушедший из Microsoft Балмер может приобрести баскетбольный клуб

Он открыт для предложений

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Новости

Ушедший из Microsoft Балмер может приобрести баскетбольный клуб Он открыт для предложений

Новости

Британские букмекеры принимают ставки на нового главу Microsoft

Пока что наибольшей популярностью пользуется глава компании Nokia Стивен Илоп. Наиболее же невероятным кандидатом считается нынешний глава Apple Тим Кук

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Новости

Британские букмекеры принимают ставки на нового главу Microsoft Пока что наибольшей популярностью пользуется глава компании Nokia Стивен Илоп. Наиболее же невероятным кандидатом считается нынешний глава Apple Тим Кук

Новости

Генеральный директор компании Microsoft Стив Балмер планирует уйти на пенсию в течение года

В компании уже создана специальная комиссия для подбора преемника, поиск которого будет осуществляться как среди действующих сотрудников, так и среди кандидатов со стороны

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Новости

Генеральный директор компании Microsoft Стив Балмер планирует уйти на пенсию в течение года В компании уже создана специальная комиссия для подбора преемника, поиск которого будет осуществляться как среди действующих сотрудников, так и среди кандидатов со стороны