Новости
«Стокманн» откроет в Москве свой полноценный аутлет — единственный в мире
Раньше такой формат был представлен в «Outlet Village Белая Дача»
Новости
«Стокманн» откроет в Москве свой полноценный аутлет — единственный в мире Раньше такой формат был представлен в «Outlet Village Белая Дача»
Новости
Единственный универмаг Debenhams в России закроется в конце лета
Магазину в торговом центре «Авиапарк» осталось работать около месяца
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Единственный универмаг Debenhams в России закроется в конце лета Магазину в торговом центре «Авиапарк» осталось работать около месяца
Новости
Универмаги Stockmann продолжат работать в России под прежним брендом
В 2017 году должен открыться еще один магазин в Москве
Новости
Универмаги Stockmann продолжат работать в России под прежним брендом В 2017 году должен открыться еще один магазин в Москве
Истории
Вышел из моды: Что происходит с Podium MarketThe Village узнал о будущем и причинах трудностей сети универмагов
Истории
Вышел из моды: Что происходит с Podium Market The Village узнал о будущем и причинах трудностей сети универмагов
Новости
Ритейлерам разрешат списывать убытки от украденного товара
На их сторону уже встал Высший арбитражный суд. Теперь это достижение предстоит закрепить законодательно
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