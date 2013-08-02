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Производитель водки Stolichnaya направит $150 000 в поддержку российских гей-активистов
Сами же представители ЛГБТ-общественности считают, что так и не получат этих денег
Новости
Производитель водки Stolichnaya направит $150 000 в поддержку российских гей-активистов Сами же представители ЛГБТ-общественности считают, что так и не получат этих денег
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Business Geek: Бойкот водки в гей-барах США, Льюис о российском программисте и другие хиты неделиИз Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
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