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Новости

Производитель водки Stolichnaya направит $150 000 в поддержку российских гей-активистов

Сами же представители ЛГБТ-общественности считают, что так и не получат этих денег

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Новости

Производитель водки Stolichnaya направит $150 000 в поддержку российских гей-активистов Сами же представители ЛГБТ-общественности считают, что так и не получат этих денег

Business Geek: Бойкот водки в гей-барах США, Льюис о российском программисте и другие хиты недели
Облако знаний
Business Geek: Бойкот водки в гей-барах США, Льюис о российском программисте и другие хиты неделиИз Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
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Business Geek: Бойкот водки в гей-барах США, Льюис о российском программисте и другие хиты недели
Облако знаний

Business Geek: Бойкот водки в гей-барах США, Льюис о российском программисте и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.