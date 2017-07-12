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Екатеринбург
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От анорака до пуховика: Технолог — о том, как правильно утепляться
Выбрали со специалистом 28 моделей верхней одежды к похолоданию
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