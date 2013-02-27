Мигрантов могут включить в систему обязательного социального страхования
Тогда работодателям придётся оплачивать дополнительные страховые взносы за иностранных работников в размере 1,8% от их оклада
Мигрантов могут включить в систему обязательного социального страхования Тогда работодателям придётся оплачивать дополнительные страховые взносы за иностранных работников в размере 1,8% от их оклада
Путин утвердил льготную ставку страховых взносов для малого бизнеса до 2018 года
Она закреплена на уровне 20%
Путин утвердил льготную ставку страховых взносов для малого бизнеса до 2018 года Она закреплена на уровне 20%
Продление льготных ставок страховых взносов для малого бизнеса обойдётся в 50 млрд рублей в год
Об этом сообщили в Министерстве финансов, подтвердив, что льготный режим будет сохранён вплоть до 2018 года
Продление льготных ставок страховых взносов для малого бизнеса обойдётся в 50 млрд рублей в год Об этом сообщили в Министерстве финансов, подтвердив, что льготный режим будет сохранён вплоть до 2018 года
Страховые взносы для малого и среднего бизнеса могут резко возрасти после 2018 года
Об этом стало известно из протокола последнего заседания комиссии по конкуренции и развитию малого и среднего бизнеса под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова
Страховые взносы для малого и среднего бизнеса могут резко возрасти после 2018 года Об этом стало известно из протокола последнего заседания комиссии по конкуренции и развитию малого и среднего бизнеса под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова
Игорь Шувалов отклонил предложение Минтруда об отмене льгот на страховые взносы для малого бизнеса
Кроме того, он предложил выработать «дорожную карту» по смягчению административного давления на бизнес
Игорь Шувалов отклонил предложение Минтруда об отмене льгот на страховые взносы для малого бизнеса Кроме того, он предложил выработать «дорожную карту» по смягчению административного давления на бизнес
Минтруда планирует отменить льготы по пенсионным взносам для малого бизнеса уже к 2018 году
Это позволит выровнять ставки для всех видов предприятий вне зависимости от их размера
Минтруда планирует отменить льготы по пенсионным взносам для малого бизнеса уже к 2018 году Это позволит выровнять ставки для всех видов предприятий вне зависимости от их размера
За неуплату страховых взносов могут ввести реальный срок
В зависимости от размера сокрытых средств преступление будет наказываться штрафом от 100 000 до 500 000 рублей или лишением свободы на срок от 3 до 6 лет
За неуплату страховых взносов могут ввести реальный срок В зависимости от размера сокрытых средств преступление будет наказываться штрафом от 100 000 до 500 000 рублей или лишением свободы на срок от 3 до 6 лет
Принят закон о прогрессивном исчислении страховых взносов для ИП
Теперь размер страховых взносов в ПФР будет зависеть от получаемого дохода
Принят закон о прогрессивном исчислении страховых взносов для ИП Теперь размер страховых взносов в ПФР будет зависеть от получаемого дохода
Минтруда предложило ввести новый страховой взнос на случай банкротства компании
Страховой взнос в размере 0,1% от зарплаты сотрудников позволит привлечь дополнительные 10 млрд рублей в год, что существенно превышает совокупную задолженность российских предприятий по зарплате
Минтруда предложило ввести новый страховой взнос на случай банкротства компании Страховой взнос в размере 0,1% от зарплаты сотрудников позволит привлечь дополнительные 10 млрд рублей в год, что существенно превышает совокупную задолженность российских предприятий по зарплате
Индивидуальным предпринимателям выдадут беспроцентный кредит на погашение страховых взносов
В субсидировании же расходов ИП на уплату страховых взносов из бюджета категорически отказано
Индивидуальным предпринимателям выдадут беспроцентный кредит на погашение страховых взносов В субсидировании же расходов ИП на уплату страховых взносов из бюджета категорически отказано
Уменьшение страховых взносов для предпринимателей отложили до 2014 года
Вопреки позиции народного фронта законопроект о снижении страховых взносов для индивидуальных предпринимателей был согласован в версии, одобренной Минтрудом
Уменьшение страховых взносов для предпринимателей отложили до 2014 года Вопреки позиции народного фронта законопроект о снижении страховых взносов для индивидуальных предпринимателей был согласован в версии, одобренной Минтрудом
Уровень зарплат со страховыми взносами в 30% увеличат в полтора раза
Повышение будет проводиться постепенно в течение семи лет
Уровень зарплат со страховыми взносами в 30% увеличат в полтора раза Повышение будет проводиться постепенно в течение семи лет
Путин поручил поискать возможность сохранения льготных ставок для малого бизнеса
Первые наработки по этому вопросу должны быть готовы уже к сентябрю
Путин поручил поискать возможность сохранения льготных ставок для малого бизнеса Первые наработки по этому вопросу должны быть готовы уже к сентябрю
За полгода свыше 650 000 индивидуальных предпринимателей закрыли свой бизнес
Налоговики подозревают, что многие из них просто ушил в тень.
За полгода свыше 650 000 индивидуальных предпринимателей закрыли свой бизнес Налоговики подозревают, что многие из них просто ушил в тень.
Правительство одобрило законопроект, снижающий страховые взносы для ИП
Чтобы получить льготы, предпринимателям придётся собрать массу бумаг для Пенсионного фонда
Правительство одобрило законопроект, снижающий страховые взносы для ИП Чтобы получить льготы, предпринимателям придётся собрать массу бумаг для Пенсионного фонда
Путин обещал пересмотреть размер страховых взносов для ИП С начала года он был повышен вдвое
Минфин предлагает сажать за неуплату страховых взносов
Ведомство подготовило план мобилизации доходов бюджета
Минфин предлагает сажать за неуплату страховых взносов Ведомство подготовило план мобилизации доходов бюджета
в России прекратили работу c начала года в России прекратили работу c начала года
Омбудсмен Борис Титов просит правительство снизить страховые взносы для малого бизнеса
Он предлагает устанавливать размер взносов в зависимости от доходов
Омбудсмен Борис Титов просит правительство снизить страховые взносы для малого бизнеса Он предлагает устанавливать размер взносов в зависимости от доходов
Минэкономразвития выступил против увеличения страховых взносов для малого бизнеса
С начала года около 208 000 предпринимателей в России закрыли своё дело