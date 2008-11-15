Сексуальные Велосипеды Сексуальные Велосипеды(Sexy Bicycles) именно так называеться новая компания из Западной Австралии. Они выпустили свою первую ленейку велосипедов которой дали прозаическое и в тоже время травиальное название - Release One. Всего 9 моделей велосипедов. Три модели с неподвижной передачей, три трековых модели и три модели с 9ю скоростями. Естественно что каждая модель - ограничена!
Сексуальные Велосипеды Сексуальные Велосипеды(Sexy Bicycles) именно так называеться новая компания из Западной Австралии. Они выпустили свою первую ленейку велосипедов которой дали прозаическое и в тоже время травиальное название - Release One. Всего 9 моделей велосипедов. Три модели с неподвижной передачей, три трековых модели и три модели с 9ю скоростями. Естественно что каждая модель - ограничена!
11 блогов и много колёс Сначала был девственно чистый Гугл-Ридер, который казался совершенно бесполезным. Единственное, что я придумала, это добавить туда fffound. Но вскоре я наткнулась на украинский блог Bike Future, а там обнаружила ссылку на Copenhagenize.com, с него попала на Copenhagen Cycle Chic и как-то совершенно незаметно у меня в подписке оказалось около 20 велоблогов.
11 блогов и много колёс Сначала был девственно чистый Гугл-Ридер, который казался совершенно бесполезным. Единственное, что я придумала, это добавить туда fffound. Но вскоре я наткнулась на украинский блог Bike Future, а там обнаружила ссылку на Copenhagenize.com, с него попала на Copenhagen Cycle Chic и как-то совершенно незаметно у меня в подписке оказалось около 20 велоблогов.
Легенды. Brompton Есть такие велосипеды, названия которых уже стали нарицательными. Конечно, до уравнения "копировальная машина = ксерокс" им ещё далеко, но за их колёсами долгая история и тысячи преданных поклонников по всему миру.
Легенды. Brompton Есть такие велосипеды, названия которых уже стали нарицательными. Конечно, до уравнения "копировальная машина = ксерокс" им ещё далеко, но за их колёсами долгая история и тысячи преданных поклонников по всему миру.
SHOW-ROOM магазина UrbanLine В начале 2009 года в Москве открылся SHOW-ROOM магазина UrbanLine. Ребята из UrbanLine занимаются продвижением на российском рынке обувного бренда PF-Flyers – иконы американской сникер культуры 60-х годов прошлого века.
SHOW-ROOM магазина UrbanLine В начале 2009 года в Москве открылся SHOW-ROOM магазина UrbanLine. Ребята из UrbanLine занимаются продвижением на российском рынке обувного бренда PF-Flyers – иконы американской сникер культуры 60-х годов прошлого века.
Похитители велосипедов «У меня вообще нет велосипедного замка, чтобы не было соблазна», — довольно распространённая точка зрения для велосипедистов в России, которые так боятся за свои два колеса, что не допускают и мысли оставить велосипед пристёгнутым. Даже на 5 минут.
Похитители велосипедов «У меня вообще нет велосипедного замка, чтобы не было соблазна», — довольно распространённая точка зрения для велосипедистов в России, которые так боятся за свои два колеса, что не допускают и мысли оставить велосипед пристёгнутым. Даже на 5 минут.
The MonkeyLectric MonkeyLectric — марка, под которой продается один очень интересный велоаксессуар. В 2007 году Dan Goldwater из Калифорнии придумал его, а в мае 2008–го запустил в серийное производство. Сейчас в его команде трудится 23 человека.
The MonkeyLectric MonkeyLectric — марка, под которой продается один очень интересный велоаксессуар. В 2007 году Dan Goldwater из Калифорнии придумал его, а в мае 2008–го запустил в серийное производство. Сейчас в его команде трудится 23 человека.
Велосипед от студии дизайна Dovetusai Дизайн студия Dovetusai из Милана, которая известна своей мебелью, предложила дизайн велосипеда.
Велосипед от студии дизайна Dovetusai Дизайн студия Dovetusai из Милана, которая известна своей мебелью, предложила дизайн велосипеда.
Kwin Mag 4 Почти весь ноябрь лил дождь. В такую погоду заниматься можно разве что скимбордингом (skimboard). Были солнечные дни, в которые мы старались отснять «за весь месяц». И это было примерно так: встаешь в 6 утра, едешь через весь город на грань, снять на которой надо до 9 утра, потому что потом охранник прогонит. Потом в другой конец города, чтобы договориться с охранниками о съемке...
Kwin Mag 4 Почти весь ноябрь лил дождь. В такую погоду заниматься можно разве что скимбордингом (skimboard). Были солнечные дни, в которые мы старались отснять «за весь месяц». И это было примерно так: встаешь в 6 утра, едешь через весь город на грань, снять на которой надо до 9 утра, потому что потом охранник прогонит. Потом в другой конец города, чтобы договориться с охранниками о съемке...
CYCLIST PROJECT Нью-йоркский фотограф Мариса Абаза (Marisa Abaza) пишет о себе, что если не фотографирует, то поедает десерты или катается на велосипеде. Последнее объясняет появление её нового проекта, для которого она снимает велосипедистов, а после просит их написать что-нибудь о себе и велосипеде.
CYCLIST PROJECT Нью-йоркский фотограф Мариса Абаза (Marisa Abaza) пишет о себе, что если не фотографирует, то поедает десерты или катается на велосипеде. Последнее объясняет появление её нового проекта, для которого она снимает велосипедистов, а после просит их написать что-нибудь о себе и велосипеде.
Продуманный швед Куда сложить покупки или поставить сумку? Или, например, куда деть шлем, когда вы припарковали велосипед и идёте по делам? Брать с собой? По просьбе компании Skeppshult шведский дизайнер Бьёрн Дальстрём (Björn Dahlström) дал ответы на все вопросы, не только придумав новую модель велосипеда, но и позаботившись о всех возможных аксессуарах, будь то корзинка, багажник или специальный...
Продуманный швед Куда сложить покупки или поставить сумку? Или, например, куда деть шлем, когда вы припарковали велосипед и идёте по делам? Брать с собой? По просьбе компании Skeppshult шведский дизайнер Бьёрн Дальстрём (Björn Dahlström) дал ответы на все вопросы, не только придумав новую модель велосипеда, но и позаботившись о всех возможных аксессуарах, будь то корзинка, багажник или специальный...
Двухколёсный Париж О французской столице не написал только ленивый. Там и Лувр, и Эйфелева башня, и Центр Жоржа Помпиду. А ещё Елисейские поля, батоны растут на деревьях, а утро начинается с вина и круассана. Ну, как-то так. Я почти не соврала.