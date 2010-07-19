На Большой Конюшенной открылся московский магазин уличной одежды 21shop
На Большой Конюшенной, 19/8 открылся московский магазин уличной одежды 21shop. Там продают зарубежные бренды вроде Mishka, Crooks and Castles и Fiction и поддерживают локальные марки.
На Большой Конюшенной открылся московский магазин уличной одежды 21shop На Большой Конюшенной, 19/8 открылся московский магазин уличной одежды 21shop. Там продают зарубежные бренды вроде Mishka, Crooks and Castles и Fiction и поддерживают локальные марки.
В Footbox на Литейном начнут продавать одежду уличных марок
В сентябре на Литейном, 57 откроется после реконструкции новый флагманский магазин Footbox, в котором будут продавать редкие модели обуви и одежду уличных марок, в том числе женскую.
В Footbox на Литейном начнут продавать одежду уличных марок В сентябре на Литейном, 57 откроется после реконструкции новый флагманский магазин Footbox, в котором будут продавать редкие модели обуви и одежду уличных марок, в том числе женскую.
Байер Mint откроет магазин с уличными марками мужской одежды
В субботу в кластере «Архитектор» откроется магазин «Миллионная, 10», где будут продавать мужскую одежду уличных марок. Владельцы — байер Mint и сооснователь креативного агентства F42.
Байер Mint откроет магазин с уличными марками мужской одежды В субботу в кластере «Архитектор» откроется магазин «Миллионная, 10», где будут продавать мужскую одежду уличных марок. Владельцы — байер Mint и сооснователь креативного агентства F42.
Временный филиал магазина Fott откроется в «Тайге»
C 12 по 14 июля в «Тайге» будет работать временный филиал московского магазина одежды Fott.
Временный филиал магазина Fott откроется в «Тайге» C 12 по 14 июля в «Тайге» будет работать временный филиал московского магазина одежды Fott.
В «Зоне действия» открывается шоу-рум с российскими марками уличной одежды
В «Зоне действия» открывается второй в Петербурге шоу-рум Freedom с российскими марками уличной одежды.
В «Зоне действия» открывается шоу-рум с российскими марками уличной одежды В «Зоне действия» открывается второй в Петербурге шоу-рум Freedom с российскими марками уличной одежды.
В «Этажах» открывается мультибренд уличной одежды
В «Лофт Проекте Этажи» в эти выходные открывается мультибренд уличной одежды.
В «Этажах» открывается мультибренд уличной одежды В «Лофт Проекте Этажи» в эти выходные открывается мультибренд уличной одежды.
На Жуковского открылся флагманский магазин Syndicate Киевская марка Syndicate открыла первый в России флагманский магазин. В небольшом помещении на Жуковского, 28 также работает бар.
6 новых магазинов уличных марок В Петербурге стало проще найти тёплую парку, фланелевую рубашку или неубиваемые ботинки Red Wing — The Village составил гид по магазинам уличной одежды, открывшимся за последние полгода.
В Банковском переулке открылся магазин Vans и Obey
Магазин streetwear одежды и обуви Fab Store открыл ещё один филиал в Банковском переулке: продавать в нём будут новые коллекции Vans и Obey.