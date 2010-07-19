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На Большой Конюшенной открылся московский магазин уличной одежды 21shop

На Большой Конюшенной, 19/8 открылся московский магазин уличной одежды 21shop. Там продают зарубежные бренды вроде Mishka, Crooks and Castles и Fiction и поддерживают локальные марки.

На Большой Конюшенной открылся московский магазин уличной одежды 21shop
На Большой Конюшенной, 19/8 открылся московский магазин уличной одежды 21shop. Там продают зарубежные бренды вроде Mishka, Crooks and Castles и Fiction и поддерживают локальные марки.

В Footbox на Литейном начнут продавать одежду уличных марок

В сентябре на Литейном, 57 откроется после реконструкции новый флагманский магазин Footbox, в котором будут продавать редкие модели обуви и одежду уличных марок, в том числе женскую.

В Footbox на Литейном начнут продавать одежду уличных марок
В сентябре на Литейном, 57 откроется после реконструкции новый флагманский магазин Footbox, в котором будут продавать редкие модели обуви и одежду уличных марок, в том числе женскую.

Байер Mint откроет магазин с уличными марками мужской одежды

В субботу в кластере «Архитектор» откроется магазин «Миллионная, 10», где будут продавать мужскую одежду уличных марок. Владельцы — байер Mint и сооснователь креативного агентства F42.

Байер Mint откроет магазин с уличными марками мужской одежды
В субботу в кластере «Архитектор» откроется магазин «Миллионная, 10», где будут продавать мужскую одежду уличных марок. Владельцы — байер Mint и сооснователь креативного агентства F42.

Временный филиал магазина Fott откроется в «Тайге»

C 12 по 14 июля в «Тайге» будет работать временный филиал московского магазина одежды Fott.

Временный филиал магазина Fott откроется в «Тайге»
C 12 по 14 июля в «Тайге» будет работать временный филиал московского магазина одежды Fott.

В «Зоне действия» открывается шоу-рум с российскими марками уличной одежды

В «Зоне действия» открывается второй в Петербурге шоу-рум Freedom с российскими марками уличной одежды.

В «Зоне действия» открывается шоу-рум с российскими марками уличной одежды
В «Зоне действия» открывается второй в Петербурге шоу-рум Freedom с российскими марками уличной одежды.

В «Этажах» открывается мультибренд уличной одежды

В «Лофт Проекте Этажи» в эти выходные открывается мультибренд уличной одежды.

В «Этажах» открывается мультибренд уличной одежды
В «Лофт Проекте Этажи» в эти выходные открывается мультибренд уличной одежды.

На Жуковского открылся флагманский магазин Syndicate
На Жуковского открылся флагманский магазин Syndicate Киевская марка Syndicate открыла первый в России флагманский магазин. В небольшом помещении на Жуковского, 28 также работает бар.
На Жуковского открылся флагманский магазин Syndicate

На Жуковского открылся флагманский магазин Syndicate
Киевская марка Syndicate открыла первый в России флагманский магазин. В небольшом помещении на Жуковского, 28 также работает бар.

6 новых магазинов уличных марок
6 новых магазинов уличных марок В Петербурге стало проще найти тёплую парку, фланелевую рубашку или неубиваемые ботинки Red Wing — The Village составил гид по магазинам уличной одежды, открывшимся за последние полгода.
6 новых магазинов уличных марок

6 новых магазинов уличных марок
В Петербурге стало проще найти тёплую парку, фланелевую рубашку или неубиваемые ботинки Red Wing — The Village составил гид по магазинам уличной одежды, открывшимся за последние полгода.

В Банковском переулке открылся магазин Vans и Obey

Магазин streetwear одежды и обуви Fab Store открыл ещё один филиал в Банковском переулке: продавать в нём будут новые коллекции Vans и Obey.

В Банковском переулке открылся магазин Vans и Obey
Магазин streetwear одежды и обуви Fab Store открыл ещё один филиал в Банковском переулке: продавать в нём будут новые коллекции Vans и Obey.

Bench - стиль улиц Манчестера У модного бренда молодежной street wear одежды Bench лицо отчасти скептическое — самое оно, если тебе не очень много лет и ты еще не лишился способности отчетливо видеть, что творится вокруг. Bench вырос из манчестерского андерграунда 90-х — а Манчестер, знаете ли, всегда был радикальным городом. Никаких сантиментов, никакой подростковой тоски — в городских джунглях мы всё видим, почти...

Bench - стиль улиц Манчестера
У модного бренда молодежной street wear одежды Bench лицо отчасти скептическое — самое оно, если тебе не очень много лет и ты еще не лишился способности отчетливо видеть, что творится вокруг. Bench вырос из манчестерского андерграунда 90-х — а Манчестер, знаете ли, всегда был радикальным городом. Никаких сантиментов, никакой подростковой тоски — в городских джунглях мы всё видим, почти...