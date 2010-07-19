Bench - стиль улиц Манчестера У модного бренда молодежной street wear одежды Bench лицо отчасти скептическое — самое оно, если тебе не очень много лет и ты еще не лишился способности отчетливо видеть, что творится вокруг. Bench вырос из манчестерского андерграунда 90-х — а Манчестер, знаете ли, всегда был радикальным городом. Никаких сантиментов, никакой подростковой тоски — в городских джунглях мы всё видим, почти...