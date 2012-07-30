Построить веломаршрут от Воробьевых гор до ВДНХ
Архитекторы «Стрелки» хотят велосипедировать Москву
Построить веломаршрут от Воробьевых гор до ВДНХ Архитекторы «Стрелки» хотят велосипедировать Москву
«Стрелка» возвращается! Вечеринка в честь открытия пройдет уже в следующие выходные
Гостей встретят обновленным меню, интерьером и дополнительным баром
«Стрелка» возвращается! Вечеринка в честь открытия пройдет уже в следующие выходные Гостей встретят обновленным меню, интерьером и дополнительным баром
В «Стрелке» перестали продавать алкоголь. У бара закончилась лицензия
Когда заведение получит новую лицензию, пока неизвестно
В «Стрелке» перестали продавать алкоголь. У бара закончилась лицензия Когда заведение получит новую лицензию, пока неизвестно
Вечеринка с The Sun Ra Arkestra, встреча с Ксенией Собчак и концерт Human Tetris Гид по лучшим мероприятиям этих выходных
Управляющий «Стрелкой» — о том, почему отменен запрет на посещение бара с детьми Правила заведения изменились трижды за месяц
Керамические пончики на ярмарке современного искусства, вечеринка в бургер-баре и Red Axes Как хорошо провести выходные в Москве
Концерт Рошин Мёрфи, выставка примитива и встреча с Серебренниковым Вечеринки, выставки, кинопоказы и другие события выходных
«Стрелка» и Realogic запускают «Школу городских предпринимателей»
Победителю проекта предложат создание совместного бизнеса в партнёрстве с предпринимателем Николаем Матушевским
«Стрелка» и Realogic запускают «Школу городских предпринимателей» Победителю проекта предложат создание совместного бизнеса в партнёрстве с предпринимателем Николаем Матушевским
Фестиваль «Лето на „Стрелке“» стартует 20 мая
На летнем фестивале посетителей ждут образовательная и развлекательная программы
Фестиваль «Лето на „Стрелке“» стартует 20 мая На летнем фестивале посетителей ждут образовательная и развлекательная программы
Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов The Village попросил московских шеф-барменов поделиться рецептами коктейлей, которые легко приготовить дома
У института «Стрелка» появился онлайн-журнал
Тексты в журнале будут публиковать на русском и английском языках
У института «Стрелка» появился онлайн-журнал Тексты в журнале будут публиковать на русском и английском языках
Скотт Маккуайр — о том, как мы стали объектами слежки The Village публикует отрывок из книги австралийского медиатеоретика
Big Bang Data: 6 проектов студентов «Стрелки», которые помогут преобразить Москву Онлайн-просмотр курсовых работ выпускников.
Как продать ненужную одежду и хорошо провести время Как оформить стенд, за сколько продавать вещи и другие правила участия в уличных маркетах
Итоги 2013 года: Всё о кофейной революции в Москве Кемекс, харио, аэропресс, сифон и клевер, Double B, Les, Camera Obscura, UDC, P'Artisan Coffee Roastery, Death Coffee и кооператив «Чёрный» — The Village о кофейной революции 2013 года и её героях.
В баре «Стрелка» обновилось меню ланчей
Новый шеф-повар «Стрелки» датчанин Ив Ле Лэ, работавший в мишленовском ресторане, разработал для бара специальное меню бистро, которое будет обновляться каждую неделю.