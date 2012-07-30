События недели: «Леди на велосипеде», ретроспектива Брассая и Тель-Авив в Москве Дайджест городских событий этой недели: лекция Wallpaper на «Стрелке», велопарад «Леди на велосипеде», музыкальная программа в «Гараже» и ещё четыре мероприятия из календаря The Village.