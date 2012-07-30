16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

Построить веломаршрут от Воробьевых гор до ВДНХ

Архитекторы «Стрелки» хотят велосипедировать Москву

Построить веломаршрут от Воробьевых гор до ВДНХ
Архитекторы «Стрелки» хотят велосипедировать Москву

«Стрелка» возвращается! Вечеринка в честь открытия пройдет уже в следующие выходные

Гостей встретят обновленным меню, интерьером и дополнительным баром

«Стрелка» возвращается! Вечеринка в честь открытия пройдет уже в следующие выходные
Гостей встретят обновленным меню, интерьером и дополнительным баром

В «Стрелке» перестали продавать алкоголь. У бара закончилась лицензия

Когда заведение получит новую лицензию, пока неизвестно

В «Стрелке» перестали продавать алкоголь. У бара закончилась лицензия
Когда заведение получит новую лицензию, пока неизвестно

Вечеринка с The Sun Ra Arkestra, встреча с Ксенией Собчак и концерт Human Tetris
Вечеринка с The Sun Ra Arkestra, встреча с Ксенией Собчак и концерт Human Tetris Гид по лучшим мероприятиям этих выходных
Вечеринка с The Sun Ra Arkestra, встреча с Ксенией Собчак и концерт Human Tetris

Вечеринка с The Sun Ra Arkestra, встреча с Ксенией Собчак и концерт Human Tetris
Гид по лучшим мероприятиям этих выходных

Управляющий «Стрелкой» — о том, почему отменен запрет на посещение бара с детьми
Управляющий «Стрелкой» — о том, почему отменен запрет на посещение бара с детьми Правила заведения изменились трижды за месяц
Управляющий «Стрелкой» — о том, почему отменен запрет на посещение бара с детьми

Управляющий «Стрелкой» — о том, почему отменен запрет на посещение бара с детьми
Правила заведения изменились трижды за месяц

Керамические пончики на ярмарке современного искусства, вечеринка в бургер-баре и Red Axes
Керамические пончики на ярмарке современного искусства, вечеринка в бургер-баре и Red Axes Как хорошо провести выходные в Москве
Керамические пончики на ярмарке современного искусства, вечеринка в бургер-баре и Red Axes

Керамические пончики на ярмарке современного искусства, вечеринка в бургер-баре и Red Axes
Как хорошо провести выходные в Москве

Концерт Рошин Мёрфи, выставка примитива и встреча с Серебренниковым
Концерт Рошин Мёрфи, выставка примитива и встреча с Серебренниковым Вечеринки, выставки, кинопоказы и другие события выходных
Концерт Рошин Мёрфи, выставка примитива и встреча с Серебренниковым

Концерт Рошин Мёрфи, выставка примитива и встреча с Серебренниковым
Вечеринки, выставки, кинопоказы и другие события выходных

«Стрелка» и Realogic запускают «Школу городских предпринимателей»

Победителю проекта предложат создание совместного бизнеса в партнёрстве с предпринимателем Николаем Матушевским

«Стрелка» и Realogic запускают «Школу городских предпринимателей»
Победителю проекта предложат создание совместного бизнеса в партнёрстве с предпринимателем Николаем Матушевским

Фестиваль «Лето на „Стрелке“» стартует 20 мая

На летнем фестивале посетителей ждут образовательная и развлекательная программы

Фестиваль «Лето на „Стрелке“» стартует 20 мая
На летнем фестивале посетителей ждут образовательная и развлекательная программы

Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов
Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов The Village попросил московских шеф-барменов поделиться рецептами коктейлей, которые легко приготовить дома
Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов

Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов
The Village попросил московских шеф-барменов поделиться рецептами коктейлей, которые легко приготовить дома

У института «Стрелка» появился онлайн-журнал

Тексты в журнале будут публиковать на русском и английском языках

У института «Стрелка» появился онлайн-журнал
Тексты в журнале будут публиковать на русском и английском языках

Скотт Маккуайр — о том, как мы стали объектами слежки
Скотт Маккуайр — о том, как мы стали объектами слежки The Village публикует отрывок из книги австралийского медиатеоретика
Скотт Маккуайр — о том, как мы стали объектами слежки

Скотт Маккуайр — о том, как мы стали объектами слежки
The Village публикует отрывок из книги австралийского медиатеоретика

Big Bang Data: 6 проектов студентов «Стрелки», которые помогут преобразить Москву
Big Bang Data: 6 проектов студентов «Стрелки», которые помогут преобразить Москву Онлайн-просмотр курсовых работ выпускников.
Big Bang Data: 6 проектов студентов «Стрелки», которые помогут преобразить Москву

Big Bang Data: 6 проектов студентов «Стрелки», которые помогут преобразить Москву
Онлайн-просмотр курсовых работ выпускников.

Как продать ненужную одежду и хорошо провести время
Как продать ненужную одежду и хорошо провести время Как оформить стенд, за сколько продавать вещи и другие правила участия в уличных маркетах
Как продать ненужную одежду и хорошо провести время

Как продать ненужную одежду и хорошо провести время
Как оформить стенд, за сколько продавать вещи и другие правила участия в уличных маркетах

Итоги 2013 года: Всё о кофейной революции в Москве
Итоги 2013 года: Всё о кофейной революции в Москве Кемекс, харио, аэропресс, сифон и клевер, Double B, Les, Camera Obscura, UDC, P'Artisan Coffee Roastery, Death Coffee и кооператив «Чёрный» — The Village о кофейной революции 2013 года и её героях.
Итоги 2013 года: Всё о кофейной революции в Москве

Итоги 2013 года: Всё о кофейной революции в Москве
Кемекс, харио, аэропресс, сифон и клевер, Double B, Les, Camera Obscura, UDC, P'Artisan Coffee Roastery, Death Coffee и кооператив «Чёрный» — The Village о кофейной революции 2013 года и её героях.

В баре «Стрелка» обновилось меню ланчей

Новый шеф-повар «Стрелки» датчанин Ив Ле Лэ, работавший в мишленовском ресторане, разработал для бара специальное меню бистро, которое будет обновляться каждую неделю.

В баре «Стрелка» обновилось меню ланчей
Новый шеф-повар «Стрелки» датчанин Ив Ле Лэ, работавший в мишленовском ресторане, разработал для бара специальное меню бистро, которое будет обновляться каждую неделю.

События недели: Дженнифер Лопес, Future Shorts и молодое искусство Китая
События недели: Дженнифер Лопес, Future Shorts и молодое искусство Китая Дайджест городских событий этой недели: концерты Garbage и Jonas Brothers, выставка итальянских институтов и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Дженнифер Лопес, Future Shorts и молодое искусство Китая

События недели: Дженнифер Лопес, Future Shorts и молодое искусство Китая
Дайджест городских событий этой недели: концерты Garbage и Jonas Brothers, выставка итальянских институтов и ещё несколько событий из календаря The Village.

События недели: Роден, Placebo и праздник урожая LavkaLavka
События недели: Роден, Placebo и праздник урожая LavkaLavka Дайджест городских событий этой недели: Moscow Art Week, фестиваль французского романтического кино в «35 мм» и ещё пять мероприятий из календаря The Village.
События недели: Роден, Placebo и праздник урожая LavkaLavka

События недели: Роден, Placebo и праздник урожая LavkaLavka
Дайджест городских событий этой недели: Moscow Art Week, фестиваль французского романтического кино в «35 мм» и ещё пять мероприятий из календаря The Village.

События недели: Концерт Мадонны, фестиваль уличного театра, Rock Out! в «35 мм»
События недели: Концерт Мадонны, фестиваль уличного театра, Rock Out! в «35 мм» Дайджест городских событий этой недели: «Новые культурные пространства» на «Стрелке», московская встреча travel-блогеров, карнавалы и ещё четыре мероприятия из календаря The Village.
События недели: Концерт Мадонны, фестиваль уличного театра, Rock Out! в «35 мм»

События недели: Концерт Мадонны, фестиваль уличного театра, Rock Out! в «35 мм»
Дайджест городских событий этой недели: «Новые культурные пространства» на «Стрелке», московская встреча travel-блогеров, карнавалы и ещё четыре мероприятия из календаря The Village.

События недели: «Леди на велосипеде», ретроспектива Брассая и Тель-Авив в Москве Дайджест городских событий этой недели: лекция Wallpaper на «Стрелке», велопарад «Леди на велосипеде», музыкальная программа в «Гараже» и ещё четыре мероприятия из календаря The Village.

События недели: «Леди на велосипеде», ретроспектива Брассая и Тель-Авив в Москве
Дайджест городских событий этой недели: лекция Wallpaper на «Стрелке», велопарад «Леди на велосипеде», музыкальная программа в «Гараже» и ещё четыре мероприятия из календаря The Village.

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ