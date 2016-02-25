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Я живу в ЖК «Сергей Есенин» (Петербург)
Где ты живёшь
Я живу в ЖК «Сергей Есенин» (Петербург)Яркий символ гиперурбанизации: как устроена жизнь в одном из самых густонаселенных домов, который критики сравнивают с фаллосом
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Я живу в ЖК «Сергей Есенин» (Петербург)
Где ты живёшь

Я живу в ЖК «Сергей Есенин» (Петербург) Яркий символ гиперурбанизации: как устроена жизнь в одном из самых густонаселенных домов, который критики сравнивают с фаллосом

Проект «Этажи»: как жители сталинских коттеджей борются с «муравейником»
На месте

Проект «Этажи»: как жители сталинских коттеджей борются с «муравейником»The Village побывал в Старопарголовском жилмассиве у парка «Сосновка» в Петербурге, на месте которого может появиться 26-этажный дом

На месте

Проект «Этажи»: как жители сталинских коттеджей борются с «муравейником» The Village побывал в Старопарголовском жилмассиве у парка «Сосновка» в Петербурге, на месте которого может появиться 26-этажный дом