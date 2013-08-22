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Новости

На территории «ЗИЛ» открылся флагман «Леруа Мерлен» с мастерскими

Там можно протестировать товары и разработать свой дизайн-проект

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Новости

На территории «ЗИЛ» открылся флагман «Леруа Мерлен» с мастерскими Там можно протестировать товары и разработать свой дизайн-проект

«ЮФО-Переработка»: Как волгоградский юрист стал делать стройматериалы из отходов
Сделал сам
«ЮФО-Переработка»: Как волгоградский юрист стал делать стройматериалы из отходовВолгоградец Роман Себекин в 2004 году решил начать бизнес с необычным для России экологическим уклоном и создал компанию по переработке пластикового мусора в строительные блоки и плитку.
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«ЮФО-Переработка»: Как волгоградский юрист стал делать стройматериалы из отходов
Сделал сам

«ЮФО-Переработка»: Как волгоградский юрист стал делать стройматериалы из отходов Волгоградец Роман Себекин в 2004 году решил начать бизнес с необычным для России экологическим уклоном и создал компанию по переработке пластикового мусора в строительные блоки и плитку.