Новости
На территории «ЗИЛ» открылся флагман «Леруа Мерлен» с мастерскими
Там можно протестировать товары и разработать свой дизайн-проект
Новости
На территории «ЗИЛ» открылся флагман «Леруа Мерлен» с мастерскими Там можно протестировать товары и разработать свой дизайн-проект
Сделал сам
«ЮФО-Переработка»: Как волгоградский юрист стал делать стройматериалы из отходовВолгоградец Роман Себекин в 2004 году решил начать бизнес с необычным для России экологическим уклоном и создал компанию по переработке пластикового мусора в строительные блоки и плитку.
Сделал сам