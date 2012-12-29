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Екатеринбург
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Новости
5 важных цифр 2012 года
H&F вспомнил главные цифры уходящего года
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Новости
5 важных цифр 2012 года
H&F вспомнил главные цифры уходящего года
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