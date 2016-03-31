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Образование

Студенческую соцкарту теперь можно оформить через портал госуслуг

Услуга доступна с 31 марта

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Образование

Студенческую соцкарту теперь можно оформить через портал госуслуг Услуга доступна с 31 марта