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Принудительные субботники
Бесит
Принудительные субботникиЕжегодная трудовая повинность, которая не приносит пользы и отнимает время
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Принудительные субботники
Бесит

Принудительные субботники Ежегодная трудовая повинность, которая не приносит пользы и отнимает время

Новости

Создатель экспериментального газона в Екатеринбурге зовет горожан на субботник

Бизнесмен собирается продолжить благоустройство газонов

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Новости

Создатель экспериментального газона в Екатеринбурге зовет горожан на субботник Бизнесмен собирается продолжить благоустройство газонов

Новости

Ройзман позвал екатеринбуржцев на уборку дна Исети

Во время субботника мэр расскажет историю Городского пруда

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Ройзман позвал екатеринбуржцев на уборку дна Исети
Новости

Ройзман позвал екатеринбуржцев на уборку дна Исети Во время субботника мэр расскажет историю Городского пруда

Новости

Комитет «Метла» предлагает горожанам очистить дно Городского пруда от мусора

Cубботник пройдет 15 июля в 10 утра

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Комитет «Метла» предлагает горожанам очистить дно Городского пруда от мусора
Новости

Комитет «Метла» предлагает горожанам очистить дно Городского пруда от мусора Cубботник пройдет 15 июля в 10 утра

Участники первого субботника «Метлы» — о грязи начистоту
Люди в городе

Участники первого субботника «Метлы» — о грязи начистотуЖители Екатеринбурга о неправильных газонах, городских инициативах и количестве урн

Люди в городе

Участники первого субботника «Метлы» — о грязи начистоту Жители Екатеринбурга о неправильных газонах, городских инициативах и количестве урн

Иностранцы, журналисты, джазмены: Кто ходит на субботники в Екатеринбурге
Галерея
Иностранцы, журналисты, джазмены: Кто ходит на субботники в ЕкатеринбургеЕкатеринбург переживает тренд на субботники
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Иностранцы, журналисты, джазмены: Кто ходит на субботники в Екатеринбурге
Галерея

Иностранцы, журналисты, джазмены: Кто ходит на субботники в Екатеринбурге Екатеринбург переживает тренд на субботники

Город

В Екатеринбурге пройдет джазовый субботник

Уборку на Плотинке приурочили к Дню Джаза

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В Екатеринбурге пройдет джазовый субботник
Город

В Екатеринбурге пройдет джазовый субботник Уборку на Плотинке приурочили к Дню Джаза

Город

На Царском мосту проведут субботник с экскурсией и концертом

Он пройдет в субботу 22 апреля

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На Царском мосту проведут субботник с экскурсией и концертом
Город

На Царском мосту проведут субботник с экскурсией и концертом Он пройдет в субботу 22 апреля

Архитектура

В Белой башне пройдет субботник

Всем желающим нужно записаться

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В Белой башне пройдет субботник
Архитектура

В Белой башне пройдет субботник Всем желающим нужно записаться

Общественные пространства

Екатеринбург очистят от грязи к концу апреля

В мэрии назвали дату общегородского субботника

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Екатеринбург очистят от грязи к концу апреля
Общественные пространства

Екатеринбург очистят от грязи к концу апреля В мэрии назвали дату общегородского субботника