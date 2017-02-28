Бесит
Принудительные субботникиЕжегодная трудовая повинность, которая не приносит пользы и отнимает время
Бесит
Принудительные субботники Ежегодная трудовая повинность, которая не приносит пользы и отнимает время
Новости
Создатель экспериментального газона в Екатеринбурге зовет горожан на субботник
Бизнесмен собирается продолжить благоустройство газонов
Новости
Создатель экспериментального газона в Екатеринбурге зовет горожан на субботник Бизнесмен собирается продолжить благоустройство газонов
Новости
Ройзман позвал екатеринбуржцев на уборку дна Исети
Во время субботника мэр расскажет историю Городского пруда
Новости
Ройзман позвал екатеринбуржцев на уборку дна Исети Во время субботника мэр расскажет историю Городского пруда
Новости
Комитет «Метла» предлагает горожанам очистить дно Городского пруда от мусора
Cубботник пройдет 15 июля в 10 утра
Новости
Комитет «Метла» предлагает горожанам очистить дно Городского пруда от мусора Cубботник пройдет 15 июля в 10 утра
Люди в городе
Участники первого субботника «Метлы» — о грязи начистотуЖители Екатеринбурга о неправильных газонах, городских инициативах и количестве урн
Люди в городе
Участники первого субботника «Метлы» — о грязи начистоту Жители Екатеринбурга о неправильных газонах, городских инициативах и количестве урн
Галерея
Иностранцы, журналисты, джазмены: Кто ходит на субботники в ЕкатеринбургеЕкатеринбург переживает тренд на субботники
Галерея
Иностранцы, журналисты, джазмены: Кто ходит на субботники в Екатеринбурге Екатеринбург переживает тренд на субботники
Город
В Екатеринбурге пройдет джазовый субботник Уборку на Плотинке приурочили к Дню Джаза
Город
На Царском мосту проведут субботник с экскурсией и концертом Он пройдет в субботу 22 апреля
Архитектура
В Белой башне пройдет субботник Всем желающим нужно записаться
Общественные пространства
Екатеринбург очистят от грязи к концу апреля
В мэрии назвали дату общегородского субботника
Общественные пространства