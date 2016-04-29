Музей Москвы проведет музыкальный фестиваль «Предназначено для прослушивания»
Участниками станут музыканты с экспериментальным подходом к собственному стилю
Музей Москвы проведет музыкальный фестиваль «Предназначено для прослушивания» Участниками станут музыканты с экспериментальным подходом к собственному стилю
В Музее Москвы пройдет выставка об истории столичных субкультур
Экспозиция расскажет о стиле молодежи 80–90-х годов
В Музее Москвы пройдет выставка об истории столичных субкультур Экспозиция расскажет о стиле молодежи 80–90-х годов
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