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Успех дня

Успех дня: Sports.ru будет эксклюзивно транслировать Уимблдон

Это первый случай, когда главным партнёром соревнований стала интернет-компания

0
Успех дня

Успех дня: Sports.ru будет эксклюзивно транслировать Уимблдон Это первый случай, когда главным партнёром соревнований стала интернет-компания

Успех дня

Telegram признали самым быстрорастущим стартапом Европы

Мессенджер Павла Дурова получил награду в ежегодной премии The Europas

0
Успех дня

Telegram признали самым быстрорастущим стартапом Европы Мессенджер Павла Дурова получил награду в ежегодной премии The Europas

Успех дня
Yahoo! обогнала Google по посещаемости впервые с 2011 годаПри этом в трафике интернет-ресурсов компании до сих пор не учитывается вклад блог-платформы Tumblr
1
Успех дня

Yahoo! обогнала Google по посещаемости впервые с 2011 года При этом в трафике интернет-ресурсов компании до сих пор не учитывается вклад блог-платформы Tumblr

Успех дня
Имя бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена станет брендом китайского автопромаНа рассмотрение заявки уйдёт от 12 до 15 месяцев, при этом пекинские власти могут отклонить её в связи с наличием политического подтекста
0
Успех дня

Имя бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена станет брендом китайского автопрома На рассмотрение заявки уйдёт от 12 до 15 месяцев, при этом пекинские власти могут отклонить её в связи с наличием политического подтекста

Успех дня
Северная Корея разработала свой первый смартфон, который назвали в честь народной песниГаджет под названием «Ариран» уже поступил в продажу
0
Успех дня

Северная Корея разработала свой первый смартфон, который назвали в честь народной песни Гаджет под названием «Ариран» уже поступил в продажу

Успех дня
«Яндекс» вошёл в пятёрку наиболее быстро растущих интернет-компаний мираЗа последний год стоимость акций компании выросла на 65%
1
Успех дня

«Яндекс» вошёл в пятёрку наиболее быстро растущих интернет-компаний мира За последний год стоимость акций компании выросла на 65%

Успех дня
В Mobileye вложили $400 млнВ Mobileye вложили $400 млн
0
Успех дня

В Mobileye вложили $400 млн В Mobileye вложили $400 млн

Успех дня
Социальная сеть для учёных привлекла $35 млн инвестицийСоциальная сеть для учёных привлекла $35 млн инвестиций
0
Успех дня

Социальная сеть для учёных привлекла $35 млн инвестиций Социальная сеть для учёных привлекла $35 млн инвестиций

Успех дня
Разработчики домашнего 3D-принтера собрали на его создание $500 000Разработчики домашнего 3D-принтера собрали на его создание $500 000
0
Успех дня

Разработчики домашнего 3D-принтера собрали на его создание $500 000 Разработчики домашнего 3D-принтера собрали на его создание $500 000

Успех дня
Школьница из Калифорнии изобрела суперзарядку для телефоновШкольница из Калифорнии изобрела суперзарядку для телефонов
3
Успех дня

Школьница из Калифорнии изобрела суперзарядку для телефонов Школьница из Калифорнии изобрела суперзарядку для телефонов

Успех дня
Авторы игры World of Tanks стали крупнейшими разработчиками в бывшем СССРАвторы игры World of Tanks стали крупнейшими разработчиками в бывшем СССР
0
Успех дня

Авторы игры World of Tanks стали крупнейшими разработчиками в бывшем СССР Авторы игры World of Tanks стали крупнейшими разработчиками в бывшем СССР

Успех дня
За две недели обновлённое приложение Flipboard скачали 3 млн человекЗа две недели обновлённое приложение Flipboard скачали 3 млн человек
0
Успех дня

За две недели обновлённое приложение Flipboard скачали 3 млн человек За две недели обновлённое приложение Flipboard скачали 3 млн человек

Успех дня
Pinterest оценена в $2,5 млрдPinterest оценена в $2,5 млрд
0
Успех дня

Pinterest оценена в $2,5 млрд Pinterest оценена в $2,5 млрд

«Яндекс» вошёл в четвёрку популярнейших поисковиков мира
Успех дня
«Яндекс» вошёл в четвёрку популярнейших поисковиков мира«Яндекс» вошёл в четвёрку популярнейших поисковиков мира
3
«Яндекс» вошёл в четвёрку популярнейших поисковиков мира
Успех дня

«Яндекс» вошёл в четвёрку популярнейших поисковиков мира «Яндекс» вошёл в четвёрку популярнейших поисковиков мира

Новости

5 громких успехов 2012 года

H&F вспомнил главные успехи уходящего года

0
Новости

5 громких успехов 2012 года H&F вспомнил главные успехи уходящего года

Успех дня

Бизнесмен продал IT-стартап за $176 млн на второй день после релиза

Бизнесмен продал IT-стартап за $176 млн на второй день после релиза

1
Успех дня

Бизнесмен продал IT-стартап за $176 млн на второй день после релиза Бизнесмен продал IT-стартап за $176 млн на второй день после релиза

Успех дня

Pizza Hut выпустила парфюм с ароматом пиццы

Pizza Hut выпустила парфюм с ароматом пиццы

0
Успех дня

Pizza Hut выпустила парфюм с ароматом пиццы Pizza Hut выпустила парфюм с ароматом пиццы

Успех дня

Игра Call of Duty: Black Ops 2 заработала за сутки $500 млн

Игра Call of Duty: Black Ops 2 заработала за сутки $500 млн

0
Успех дня

Игра Call of Duty: Black Ops 2 заработала за сутки $500 млн Игра Call of Duty: Black Ops 2 заработала за сутки $500 млн

Успех дня

Основатель Pinterest использовал личные переживания в маркетинговых целях

Основатель Pinterest использовал личные переживания в маркетинговых целях

0
Успех дня

Основатель Pinterest использовал личные переживания в маркетинговых целях Основатель Pinterest использовал личные переживания в маркетинговых целях

Успех дня

25-летняя канадка получила $37 млн на стартап в области альтернативной энергетики

25-летняя канадка получила $37 млн на стартап в области альтернативной энергетики

0
Успех дня

25-летняя канадка получила $37 млн на стартап в области альтернативной энергетики 25-летняя канадка получила $37 млн на стартап в области альтернативной энергетики

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