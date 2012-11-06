Успех дня: Sports.ru будет эксклюзивно транслировать Уимблдон
Это первый случай, когда главным партнёром соревнований стала интернет-компания
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Yahoo! обогнала Google по посещаемости впервые с 2011 года При этом в трафике интернет-ресурсов компании до сих пор не учитывается вклад блог-платформы Tumblr
Имя бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена станет брендом китайского автопрома На рассмотрение заявки уйдёт от 12 до 15 месяцев, при этом пекинские власти могут отклонить её в связи с наличием политического подтекста
Северная Корея разработала свой первый смартфон, который назвали в честь народной песни Гаджет под названием «Ариран» уже поступил в продажу
«Яндекс» вошёл в пятёрку наиболее быстро растущих интернет-компаний мира За последний год стоимость акций компании выросла на 65%
В Mobileye вложили $400 млн В Mobileye вложили $400 млн
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Авторы игры World of Tanks стали крупнейшими разработчиками в бывшем СССР Авторы игры World of Tanks стали крупнейшими разработчиками в бывшем СССР
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Игра Call of Duty: Black Ops 2 заработала за сутки $500 млн Игра Call of Duty: Black Ops 2 заработала за сутки $500 млн
Основатель Pinterest использовал личные переживания в маркетинговых целях
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25-летняя канадка получила $37 млн на стартап в области альтернативной энергетики
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