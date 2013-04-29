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В честь себя: 5 громких именных брендов отечественных звёзд
Облако знаний
В честь себя: 5 громких именных брендов отечественных звёздНа днях писатель Борис Акунин объявил о выходе ридера «Акунинбук». H&F вспомнил, кто ещё из российских селебрити запускал бизнес и называл его в свою честь.
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В честь себя: 5 громких именных брендов отечественных звёзд
Облако знаний

В честь себя: 5 громких именных брендов отечественных звёзд На днях писатель Борис Акунин объявил о выходе ридера «Акунинбук». H&F вспомнил, кто ещё из российских селебрити запускал бизнес и называл его в свою честь.

Новости

Мария Шарапова начала продавать в России свои конфеты Sugarpova

Это жевательный мармелад причудливой формы по высокой цене

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Новости

Мария Шарапова начала продавать в России свои конфеты Sugarpova Это жевательный мармелад причудливой формы по высокой цене