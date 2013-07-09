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Новости

«Аэрофлот» отдаст основные маршруты «Победе». Цены на авиабилеты снизятся на треть

Также перевозчик избавится от отечественных самолетов

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Новости

«Аэрофлот» отдаст основные маршруты «Победе». Цены на авиабилеты снизятся на треть Также перевозчик избавится от отечественных самолетов

Новости

Возле Домодедова экстренно сел Superjet. На неработающую полосу

Никто не пострадал

0
Новости

Возле Домодедова экстренно сел Superjet. На неработающую полосу Никто не пострадал

Новости

ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с суперджетами

Это связали с высокими расходами на их обслуживание

0
Новости

ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с суперджетами Это связали с высокими расходами на их обслуживание

Новости

ТАСС: Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Шереметьеве

К месту происшествия направили пожарные расчеты

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Новости

ТАСС: Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Шереметьеве К месту происшествия направили пожарные расчеты

Новости

Авиакомпании попросили проверить надежность SSJ-100 после катастрофы в Шереметьеве

Перевозчики обеспокоены защитой самолета от попадания молнии

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Новости

Авиакомпании попросили проверить надежность SSJ-100 после катастрофы в Шереметьеве Перевозчики обеспокоены защитой самолета от попадания молнии

Новости

Superjet «Аэрофлота» прервал взлет из-за отказа гидросистемы. Он направлялся из Ульяновска в Москву

Пассажиров пересадили на Airbus A320 — они вылетели в столицу через 13 часов после инцидента

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Новости

Superjet «Аэрофлота» прервал взлет из-за отказа гидросистемы. Он направлялся из Ульяновска в Москву Пассажиров пересадили на Airbus A320 — они вылетели в столицу через 13 часов после инцидента

Новости

«Аэрофлот» отменил около 50 рейсов SSJ-100 после катастрофы в Шереметьеве

В парке авиакомпании всего 49 самолетов этого типа

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Новости

«Аэрофлот» отменил около 50 рейсов SSJ-100 после катастрофы в Шереметьеве В парке авиакомпании всего 49 самолетов этого типа

Новости

Общественная палата начала рекламировать на YouTube ролик в поддержку самолета SSJ-100

Россиянам предрекли разрушение отечественного авиастроения в случае запрета лайнера после катастрофы в Шереметьеве

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Новости

Общественная палата начала рекламировать на YouTube ролик в поддержку самолета SSJ-100 Россиянам предрекли разрушение отечественного авиастроения в случае запрета лайнера после катастрофы в Шереметьеве

Новости

«Аэрофлот» отменил семь вылетов Superjet за сутки (обновлено)

Источник в Superjet считает, что неполадки с самолетами были и раньше, но никто не обращал на них внимания до катастрофы

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Новости

«Аэрофлот» отменил семь вылетов Superjet за сутки (обновлено) Источник в Superjet считает, что неполадки с самолетами были и раньше, но никто не обращал на них внимания до катастрофы

Новости

В Шереметьеве открыли вторую полосу после крушения SSJ-100

В течение суток аэропорт должен войти в график

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Новости

В Шереметьеве открыли вторую полосу после крушения SSJ-100 В течение суток аэропорт должен войти в график

Транспорт

Самолеты Sukhoi Superjet 100, из-за которых «Аэрофлот» отменял рейсы, прошли проверку

В «Сухом» дефект не считают критическим

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Транспорт

Самолеты Sukhoi Superjet 100, из-за которых «Аэрофлот» отменял рейсы, прошли проверку В «Сухом» дефект не считают критическим

Ситуация

Минтрансу дадут 5 миллиардов рублей из госбюджета на покупку российских самолетов

Цель меры — обеспечить российские авиакомпании современными самолетами отечественного производства

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Ситуация

Минтрансу дадут 5 миллиардов рублей из госбюджета на покупку российских самолетов Цель меры — обеспечить российские авиакомпании современными самолетами отечественного производства

Новости

Sukhoi Superjet использует iPad для контроля качества сборки

Это позволяет компании сократить время поиска точки сбоя с месяца до одного часа

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Новости

Sukhoi Superjet использует iPad для контроля качества сборки Это позволяет компании сократить время поиска точки сбоя с месяца до одного часа