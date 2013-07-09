«Аэрофлот» отдаст основные маршруты «Победе». Цены на авиабилеты снизятся на треть
Также перевозчик избавится от отечественных самолетов
«Аэрофлот» отдаст основные маршруты «Победе». Цены на авиабилеты снизятся на треть Также перевозчик избавится от отечественных самолетов
Возле Домодедова экстренно сел Superjet. На неработающую полосу Никто не пострадал
ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с суперджетами
Это связали с высокими расходами на их обслуживание
ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с суперджетами Это связали с высокими расходами на их обслуживание
ТАСС: Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Шереметьеве
К месту происшествия направили пожарные расчеты
ТАСС: Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Шереметьеве К месту происшествия направили пожарные расчеты
Авиакомпании попросили проверить надежность SSJ-100 после катастрофы в Шереметьеве
Перевозчики обеспокоены защитой самолета от попадания молнии
Авиакомпании попросили проверить надежность SSJ-100 после катастрофы в Шереметьеве Перевозчики обеспокоены защитой самолета от попадания молнии
Superjet «Аэрофлота» прервал взлет из-за отказа гидросистемы. Он направлялся из Ульяновска в Москву
Пассажиров пересадили на Airbus A320 — они вылетели в столицу через 13 часов после инцидента
Superjet «Аэрофлота» прервал взлет из-за отказа гидросистемы. Он направлялся из Ульяновска в Москву Пассажиров пересадили на Airbus A320 — они вылетели в столицу через 13 часов после инцидента
«Аэрофлот» отменил около 50 рейсов SSJ-100 после катастрофы в Шереметьеве
В парке авиакомпании всего 49 самолетов этого типа
«Аэрофлот» отменил около 50 рейсов SSJ-100 после катастрофы в Шереметьеве В парке авиакомпании всего 49 самолетов этого типа
Общественная палата начала рекламировать на YouTube ролик в поддержку самолета SSJ-100
Россиянам предрекли разрушение отечественного авиастроения в случае запрета лайнера после катастрофы в Шереметьеве
Общественная палата начала рекламировать на YouTube ролик в поддержку самолета SSJ-100 Россиянам предрекли разрушение отечественного авиастроения в случае запрета лайнера после катастрофы в Шереметьеве
«Аэрофлот» отменил семь вылетов Superjet за сутки (обновлено)
Источник в Superjet считает, что неполадки с самолетами были и раньше, но никто не обращал на них внимания до катастрофы
«Аэрофлот» отменил семь вылетов Superjet за сутки (обновлено) Источник в Superjet считает, что неполадки с самолетами были и раньше, но никто не обращал на них внимания до катастрофы
В Шереметьеве открыли вторую полосу после крушения SSJ-100
В течение суток аэропорт должен войти в график
В Шереметьеве открыли вторую полосу после крушения SSJ-100 В течение суток аэропорт должен войти в график
Самолеты Sukhoi Superjet 100, из-за которых «Аэрофлот» отменял рейсы, прошли проверку
В «Сухом» дефект не считают критическим
Самолеты Sukhoi Superjet 100, из-за которых «Аэрофлот» отменял рейсы, прошли проверку В «Сухом» дефект не считают критическим
Минтрансу дадут 5 миллиардов рублей из госбюджета на покупку российских самолетов
Цель меры — обеспечить российские авиакомпании современными самолетами отечественного производства