На «Экомаркете» в Конькове научат японскому гаданию и приготовлению суши
Праздник в честь Японии состоится 11 ноября
На «Экомаркете» в Конькове научат японскому гаданию и приготовлению суши Праздник в честь Японии состоится 11 ноября
Роспотребнадзор приостановил работу «Суши Wok» на Сущевской улице
В ходе проверки были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований
Роспотребнадзор приостановил работу «Суши Wok» на Сущевской улице В ходе проверки были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований
Суши-бистро Cutfish на Патриарших Суши, роллы и блюда на гриле от сооснователей Glenuill
Владельцы «Сифуд» открыли «Эко-Суши» в Конькове
В меню — суши, роллы, а также шашлыки из морепродуктов и салаты
Владельцы «Сифуд» открыли «Эко-Суши» в Конькове В меню — суши, роллы, а также шашлыки из морепродуктов и салаты
В Москве открылся второй суши-бар Buba by Sumosan
В меню: суши, роллы, супы, лапша, а также десерты
В Москве открылся второй суши-бар Buba by Sumosan В меню: суши, роллы, супы, лапша, а также десерты
Не есть суши и роллы с сырой рыбой Такой совет дают в Роспотребнадзоре
Сервис заказа такси Gett занялся доставкой суши
Суши-сет на двоих обещают доставить всего за 10 минут
Сервис заказа такси Gett занялся доставкой суши Суши-сет на двоих обещают доставить всего за 10 минут
Когда я мем: Роман Лошманов о гастрономических трендах Редактор журнала «Афиша-Еда» Роман Лошманов о том, почему гастрономические тренды похожи на интернет-мемы, кто подсадил Москву на суши и что общего у бога и хинкали.
Когда я мем: Роман Лошманов о гастрономических трендах Редактор журнала «Афиша-Еда» Роман Лошманов о том, почему гастрономические тренды похожи на интернет-мемы, кто подсадил Москву на суши и что общего у бога и хинкали.
Отменный ужин с бокалом вина за 1500 - 2000 рублей. Как?Где?Почему? Статья посвящена кухни Шеф-повару клуба и ресторану «Восемь с половиной долларов»
Отменный ужин с бокалом вина за 1500 - 2000 рублей. Как?Где?Почему? Статья посвящена кухни Шеф-повару клуба и ресторану «Восемь с половиной долларов»
Бутерброды японских холостяков Давным давно, когда Фудзияма была молода и горяча, а мир - плоским, рис на полях Японии собирали вручную. Японские холостяки брели по щиколотку в воде и одиночестве и собирали в наплечные мешки созревший рис. Вместе с рисом они собирали мелкую водную живность, водившуюся на влажных рисовых полях, и кидали ее в тот же мешок. За день живность перемешивалась с рисом, и вечерами японские...
Бутерброды японских холостяков Давным давно, когда Фудзияма была молода и горяча, а мир - плоским, рис на полях Японии собирали вручную. Японские холостяки брели по щиколотку в воде и одиночестве и собирали в наплечные мешки созревший рис. Вместе с рисом они собирали мелкую водную живность, водившуюся на влажных рисовых полях, и кидали ее в тот же мешок. За день живность перемешивалась с рисом, и вечерами японские...
Суши. Гайджинские похождения в Японии 2009 год я встретила в Японии, на Окинаве. Впечатлений, конечно, масса. Я могу говорить об этом бесконечно. Несмотря на то, что общий порядок вещей, казалось бы, не отличается от общечеловеческого, в душе остается чувство, что там все по-другому. И понять это можно, только побывав там.
Суши. Гайджинские похождения в Японии 2009 год я встретила в Японии, на Окинаве. Впечатлений, конечно, масса. Я могу говорить об этом бесконечно. Несмотря на то, что общий порядок вещей, казалось бы, не отличается от общечеловеческого, в душе остается чувство, что там все по-другому. И понять это можно, только побывав там.
«Готовим Суши дома» Не знаю как вы, а я просто безума от японской кухни и самое любимое это конечно же суши. А вы пробовали готовить их дома ? нет ? теперь надеюсь попробуете)
«Готовим Суши дома» Не знаю как вы, а я просто безума от японской кухни и самое любимое это конечно же суши. А вы пробовали готовить их дома ? нет ? теперь надеюсь попробуете)
Где купить продукты для домашнего приготовления суши Как же я люблю суши. Суши, роллы, и прочее, и иже с ними, и мисо-суп. Японцы – идеальные люди, которые придумали идеальную еду: и вкусная, и не вступает в противоречие ни с вегетарианскими замашками, ни с вечными диетами и прочим умерщвлением плоти. Я б, наверное, трескала суши с истинно русским размахом, в количествах, которые заставили бы интеллигентного японца содрогнуться. Но много...