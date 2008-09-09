Суши. Гайджинские похождения в Японии 2009 год я встретила в Японии, на Окинаве. Впечатлений, конечно, масса. Я могу говорить об этом бесконечно. Несмотря на то, что общий порядок вещей, казалось бы, не отличается от общечеловеческого, в душе остается чувство, что там все по-другому. И понять это можно, только побывав там.