Работников ЗАГСов обучат с помощью VR-технологий
Чтобы они смогли проводить незабываемые церемонии
Работников ЗАГСов обучат с помощью VR-технологий Чтобы они смогли проводить незабываемые церемонии
«Мы поженились онлайн» Музыка из «Шрека» в пустом ЗАГСе, букет в виде эмодзи и свадебные гулянья в видеочате
В Москве теперь можно зарегистрировать брак ночью И по выходным
В Москве открылись две новые площадки для регистрации брака. Одна из них — в ресторане «Савой»
А другая расположена в лофте на Ленинской Слободе
В Москве открылись две новые площадки для регистрации брака. Одна из них — в ресторане «Савой» А другая расположена в лофте на Ленинской Слободе
Покупать подарок или дарить деньги? Спор о том, что лучше вручать друзьям и родственникам
Москвичи смогут заключить брак в океанариуме и храме Христа Спасителя
Для брачующихся откроют еще несколько необычных площадок — планетарий, Останкинскую башню и «Лужники»
Москвичи смогут заключить брак в океанариуме и храме Христа Спасителя Для брачующихся откроют еще несколько необычных площадок — планетарий, Останкинскую башню и «Лужники»
Как будет выглядеть павильон для свадеб в Люблине Павильон будет работать круглый год
Промокод «Ситимобила» на бесплатную поездку до ЗАГСа
Такси подвезет влюбленных на регистрацию брака в День влюбленных
Промокод «Ситимобила» на бесплатную поездку до ЗАГСа Такси подвезет влюбленных на регистрацию брака в День влюбленных
Госдума разрешила самостоятельно выбирать дату регистрации брака
Желаемый день должен быть выбран в интервале от месяца до года
Госдума разрешила самостоятельно выбирать дату регистрации брака Желаемый день должен быть выбран в интервале от месяца до года
На что живут организаторы свадеб Стресс от работы, откаты декораторов и муки выбора торта
В Манеже открылась выставка «Здравствуй, Италия!»
В программе мероприятия — концерты, инсталляции художников, воркшопы и фуд-маркет
В Манеже открылась выставка «Здравствуй, Италия!» В программе мероприятия — концерты, инсталляции художников, воркшопы и фуд-маркет
Два московских отдела ЗАГС будут регистрировать браки в новогодние праздники
Чтобы расписаться в праздники, следует подать заявку до 2 декабря
Два московских отдела ЗАГС будут регистрировать браки в новогодние праздники Чтобы расписаться в праздники, следует подать заявку до 2 декабря
В Москве пройдет фестиваль мусульманской свадебной моды
Гости мероприятия смогут посетить показ свадебной одежды и церемонию никаха реальной пары
В Москве пройдет фестиваль мусульманской свадебной моды Гости мероприятия смогут посетить показ свадебной одежды и церемонию никаха реальной пары
ЗАГС начал принимать заявки на регистрацию брака в Московском зоопарке
Зарегистрировать отношения в парке молодожены смогут по пятницам и субботам
ЗАГС начал принимать заявки на регистрацию брака в Московском зоопарке Зарегистрировать отношения в парке молодожены смогут по пятницам и субботам
Московский зоопарк начнет регистрировать браки
Мэр города Сергей Собянин подписал соответствующее распоряжение
Московский зоопарк начнет регистрировать браки Мэр города Сергей Собянин подписал соответствующее распоряжение
Зазывала на пляже В разгар летнего сезона зазывала на морские прогулки в Сочинском морпорту рассказал «The Village Черное море», как устроена его работа
В московских ЗАГСах отменили живую музыку и фуршеты с шампанским
Сотрудникам ЗАГСов приходилось консультировать молодоженов о платных услугах сторонних предпринимателей