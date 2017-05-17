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Пока кредит не разлучит вас Сможете ли вы решить финансовые проблемы в семье и не развестись
Пока кредит не разлучит вас
Спецпроект

Пока кредит не разлучит вас
Сможете ли вы решить финансовые проблемы в семье и не развестись

От шпица до корейской тетради
Спецпроект
От шпица до корейской тетради 3 истории покупки самых простых, на первый взгляд, вещей
От шпица до корейской тетради
Спецпроект

От шпица до корейской тетради
3 истории покупки самых простых, на первый взгляд, вещей

Работников ЗАГСов обучат с помощью VR-технологий

Чтобы они смогли проводить незабываемые церемонии

Работников ЗАГСов обучат с помощью VR-технологий
Чтобы они смогли проводить незабываемые церемонии

«Мы поженились онлайн»
«Мы поженились онлайн» Музыка из «Шрека» в пустом ЗАГСе, букет в виде эмодзи и свадебные гулянья в видеочате
«Мы поженились онлайн»

«Мы поженились онлайн»
Музыка из «Шрека» в пустом ЗАГСе, букет в виде эмодзи и свадебные гулянья в видеочате

В Москве теперь можно зарегистрировать брак ночью

И по выходным

В Москве теперь можно зарегистрировать брак ночью
И по выходным

В Москве открылись две новые площадки для регистрации брака. Одна из них — в ресторане «Савой»

А другая расположена в лофте на Ленинской Слободе

В Москве открылись две новые площадки для регистрации брака. Одна из них — в ресторане «Савой»
А другая расположена в лофте на Ленинской Слободе

Покупать подарок или дарить деньги?
Покупать подарок или дарить деньги? Спор о том, что лучше вручать друзьям и родственникам
Покупать подарок или дарить деньги?

Покупать подарок или дарить деньги?
Спор о том, что лучше вручать друзьям и родственникам

Как сэкономить на свадьбе
Как сэкономить на свадьбе Чтобы ни в чем себе не отказывать и даже немного заработать
Как сэкономить на свадьбе

Как сэкономить на свадьбе
Чтобы ни в чем себе не отказывать и даже немного заработать

Москвичи смогут заключить брак в океанариуме и храме Христа Спасителя

Для брачующихся откроют еще несколько необычных площадок — планетарий, Останкинскую башню и «Лужники»

Москвичи смогут заключить брак в океанариуме и храме Христа Спасителя
Для брачующихся откроют еще несколько необычных площадок — планетарий, Останкинскую башню и «Лужники»

Как будет выглядеть павильон для свадеб в Люблине

Павильон будет работать круглый год

Как будет выглядеть павильон для свадеб в Люблине
Павильон будет работать круглый год

Промокод «Ситимобила» на бесплатную поездку до ЗАГСа

Такси подвезет влюбленных на регистрацию брака в День влюбленных

Промокод «Ситимобила» на бесплатную поездку до ЗАГСа
Такси подвезет влюбленных на регистрацию брака в День влюбленных

Госдума разрешила самостоятельно выбирать дату регистрации брака

Желаемый день должен быть выбран в интервале от месяца до года

Госдума разрешила самостоятельно выбирать дату регистрации брака
Желаемый день должен быть выбран в интервале от месяца до года

На что живут организаторы свадеб
На что живут организаторы свадеб Стресс от работы, откаты декораторов и муки выбора торта
На что живут организаторы свадеб

На что живут организаторы свадеб
Стресс от работы, откаты декораторов и муки выбора торта

В Манеже открылась выставка «Здравствуй, Италия!»

В программе мероприятия — концерты, инсталляции художников, воркшопы и фуд-маркет

В Манеже открылась выставка «Здравствуй, Италия!»
В программе мероприятия — концерты, инсталляции художников, воркшопы и фуд-маркет

Два московских отдела ЗАГС будут регистрировать браки в новогодние праздники

Чтобы расписаться в праздники, следует подать заявку до 2 декабря

Два московских отдела ЗАГС будут регистрировать браки в новогодние праздники
Чтобы расписаться в праздники, следует подать заявку до 2 декабря

В Москве пройдет фестиваль мусульманской свадебной моды

Гости мероприятия смогут посетить показ свадебной одежды и церемонию никаха реальной пары

В Москве пройдет фестиваль мусульманской свадебной моды
Гости мероприятия смогут посетить показ свадебной одежды и церемонию никаха реальной пары

ЗАГС начал принимать заявки на регистрацию брака в Московском зоопарке

Зарегистрировать отношения в парке молодожены смогут по пятницам и субботам

ЗАГС начал принимать заявки на регистрацию брака в Московском зоопарке
Зарегистрировать отношения в парке молодожены смогут по пятницам и субботам

Московский зоопарк начнет регистрировать браки

Мэр города Сергей Собянин подписал соответствующее распоряжение

Московский зоопарк начнет регистрировать браки
Мэр города Сергей Собянин подписал соответствующее распоряжение

Зазывала на пляже
Зазывала на пляже В разгар летнего сезона зазывала на морские прогулки в Сочинском морпорту рассказал «The Village Черное море», как устроена его работа
Зазывала на пляже

Зазывала на пляже
В разгар летнего сезона зазывала на морские прогулки в Сочинском морпорту рассказал «The Village Черное море», как устроена его работа

В московских ЗАГСах отменили живую музыку и фуршеты с шампанским

Сотрудникам ЗАГСов приходилось консультировать молодоженов о платных услугах сторонних предпринимателей

В московских ЗАГСах отменили живую музыку и фуршеты с шампанским
Сотрудникам ЗАГСов приходилось консультировать молодоженов о платных услугах сторонних предпринимателей

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